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Московский листок

Авианосные группы США приближаются

Опубликовано 31.10.2022 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Авианосные группы США приближаются

Американская авианосная группа во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford прибудет в Европу в середине ноября, сообщает британское военное издание UK Defence Journal.

Авианосец зайдет на военно-морскую базу Портсмут на юге Англии, в пятницу, как сообщили в пресс-службе Второго флота ВМС США, USS Gerald Ford прибыл с визитом в порт Галифакс в Канаде.

USS Gerald R. Ford (CVN-78) - американский авианосец, головной корабль одноименного типа, пришедшего на смену авианосцам типа "Нимиц". Авиационная группа корабля насчитывает 90 самолетов, вертолетов и беспилотников, включая истребители пятого поколения F-35C.

Сейчас в Европе уже находится ударная группа во главе с американским авианосцем USS George Bush.

***

Демонстрация очевидна, две ударные авианосные группы - это очень большая сила, хотя и вдали от территориальных вод РФ. Добавим сюда американскую дивизию в Румынии, ускоренную переброску в Германию модернизированных атомных бомб - тут сомнений быть не должно.

Для войцены против РФ таких сил, конечно, мало. Но кто сказал, что США планирую вести войну непосредственно?

Вооруженные силы РФ сейчас находятся  в состоянии напряжения на Украине, сильно исчерпаны резервы, с большой нагрузкой работает ОПК, с серьезными проблемами столкнулась даже частичная мобилизация.

Сейчас вступление в военные действия третьей державы, допустим, Польши или Румынии, поставят Россию в очень тяжелое положение. А остальные страны НАТО, в том числе США, станут оказывать лишь поддержку воюющему союзнику по блоку. К примеру, авианосная группа США вблизи Балтики. И авианосная группа в Средиземном море - в поддержеку Румынии.

Не случайно начались определенные оборонные мероприятия на западной границе Белоруссии. Но достаточны ли они? Уверенности нет...

А.Б.

 



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