Про фашизм

Всем, кто не видит в украинской власти фашистскую диктатуру, я предлагаю оценить решение вынести подозрение двум николаевским чиновникам.
«..За даними слідства, службові особи, незважаючи на систематичні обстріли Миколаєва окупантами, через месенджер «Telegram» у ПРИВАТНІЙ ПЕРЕПИСЦІ і між собою поширювали повідомлення, у яких виправдовувалася та заперечувалася збройна агресія рф проти України, підтримувались незаконні дії окупантів, а також поширювали матеріали, у яких міститься глорифікація представників армії держави агресора.»
Т.е люди в частной переписке высказывали свое мнение и не соглашались с мнением о том, что Россия –агрессор.
СБУ взломала переписку, нарушило статью Конституции Украины 31, где прямо говорится :
«..Каждому гарантируется тайна переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции. Исключения могут быть установлены только судом в случаях, предусмотренных законом…»
Но кто преступник?
СБУ, прямо нарушившая конституцию, совершившая уголовное преступление по ст.163 УК Украины, или люди, которые не распространяли свое мнение в сети, а просто обменивались им в личном общении?
Самые мерзкие методы запугивания, самые неприкрытые преследования любого неугодного мнения, самые жестокие репрессии по отношению к нелояльным.
И полное презрение к законам и правам, прямо указанным в конституции.
Если это – не фашизм, то, что тогда называть фашизмом?
От редакции: К сожалению, Украина - не единственная страна, где на основании незаконно вскрытой частной переписки можно попасть под уголовное преследование...
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бобр-созидатель написал 31.10.2022 10:34
Шеслер - уймись((( Надоела уже с "перехваченной перепиской николаевских чиновников". Сколько можно трындеть одно и то же? Прям, как кое-кто с торбой
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Са мый наилучший способ ее унять-это никому не читать ее 3,14здежь постоянную и не писать комментарии. Пусть их читает сам "мутила" - ее шеф А.Б.
Какая подлость! написал 31.10.2022 10:30
Что называть фашизмом? Посмотрите определение Георгия Димитрова. И посмотрите, применимо ли оно прежде всего к РФ. Если фашизм в самой РФ, то она никого от фашизма освободить не может.
Стоит пожалеть и народ РФ, страдающий от действий российских властей.
платная антифашистка Лора написал 31.10.2022 09:59