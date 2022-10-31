Война - это когда ни света, ни воды

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть Киева обесточена, в некоторых районах нет водоснабжения.

Ранее сообщалось, что в понедельник около 10 взрывов насчитали в Киеве и области, у многих в пригородах пропали свет и вода.

Удивительно не то, что пропали свет и вода в отдельных районах, а то, что свет и вода есть в оставшихся.

В Москве уже выпал снег, а в городах Украины еще относительно тепло. Но, судя по тактике российских войск, к зиме ни света, ни воды, ни отопления не будет нигде. Канализации тоже.

А западным партнерам Украины придется поставлять сюда не только оружие и военную технику, но и средства жизнеобеспечения для миллионов человек.

Либо эвакуировать в Европу еще несколько миллионов...

А.Б.