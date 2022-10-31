Бразилия начнет бороться с голодом

Избранный на период 2023-2027 годов президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва назвал своей первоочередной задачей борьбу с голодом и неравенством.

"Наше самое неотложное обязательство - снова покончить с голодом. Мы не можем считать нормальным, что миллионам мужчин, женщин и детей в этой стране нечего есть или что они потребляют меньше калорий и белка, чем необходимо. Бразилия больше не может жить с этой огромной бездонной пропастью, с этой стеной из бетона и неравенства, которая разделяет Бразилию на неравные части, которые невозможно признать", - написал политик в своем блоге в Twitter.

Ну, то, что Бразилия - это страна контрастов, было известно давно. Типа "Генералы печаных карьеров" и так далее... "Когда ласкали вы детей своих, я есть просил, я замерзал"...

Но это кино, а сегодня, без всякой войны страна с населением в 200 миллионов человек, продающая по всему миру самолеты собственного производства, вынуждена бороться с голодом. Как крупнейший в мире производитель сахара, апельсинов и сои начал голодать? Так ведь еще и входит в десятку мировых экспортеров пшеницы - и голодает!

Как они дошли до жизни такой - это долгая история.

Но вот перспектива наша - и Украины, где экономики больше нет, и России, получившей вот такой военный приз - остается весьма пугающей. Уже был сто лет назад голод на Украине и юге России...

А.Б.