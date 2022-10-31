Турцию повяжут газом

Москва и Анкара обсуждают вопрос создания газового хаба на экспертном уровне, сообщил чрезвычайный и полномочный посол России в Турции.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, Москва могла бы переместить транзит топлива с "Северных потоков" в регион Черного моря.

Ситуация неизбежно толкает Турцию и Россию в объятия другу друга, хотя обе стороны этого закономерно опасаются. А Европа от такого возможного альянса так просто вся трепещет.

Действительно, роль Турции в европейских делах неизбежно возрастает. Россия от этого сильно не укрепится, учитывая интересы Анкары на Кавказе, а теперь и на Украине - не надо забывать, что половина сегодняшней Украины - это вчерашняя Турция.

Но что делать, если в Европе у России вообще нет не только союзников, но даже симпатизантов - все враги, даже Польша и Финляндия теперь не просто враги, а враги смертельные... Это к вопросу о гениальной внешней политике президента Путина.

А.Б.