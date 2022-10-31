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Московский листок

Рассекречены документы о преступлениях "Армии Крайовой"

Опубликовано 31.10.2022 в разделе комментариев 1

польша война погром
Рассекречены документы о преступлениях "Армии Крайовой"

В СССР на эту тему было наложено негласное табу - ну как же, Польша воевала с Гитлером вместе с нами, "Четыре танкиста и собака". То есть "Войско польское" и только.

 

А то, что была «Армия Крайова», которая подчинялась правительству Польши в изгнании, находившемуся в Лондоне, как-то старались не вспоминать. Как и о еврейских погромах, случавшихся уже после войны...

 

А это действительно была подпольная армия, которая действовала всю войну. Вот только похожа она была на украинскую УПА, разве что с гитлеровцами не сотрудничала вообще.

 

И после победы в войне продолжала свою деятельность, только уже против СССР и ПНР.

 

Из документов следует, что польские боевики совершали многочисленные убийства мирных граждан СССР, пытаясь помешать установлению мира на освобожденных от гитлеровцев территориях. В частности, среди материалов есть справка о 70 терактах, совершенных ими на территориях Белоруссии и Литвы в 1944 году и с января по апрель 1945 года.

 

Среди жертв польских боевиков были военные, представители органов власти, руководители и работники предприятий, учителя.

 

Ранее ФСБ опубликовала архивные документы об истреблении бандеровцами жителей Польши во время «Волынской резни». Всего, по данным историков, в тот момент было убито более 36 тысяч человек: мужчин, женщин, детей и стариков.

 

Однако в свою очередь «Армия Крайова» в этом кровавом противостоянии зверски расправилась с едва ли не меньшим количеством украинцев.



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Всего комментариев к статье: 1
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thedtheade написал 31.10.2022 12:31
Тepмoбeльe нoвoгo пoкoлeния с влaговывoдящeй и тeплooбменной фyнцией, oбладаeт антибaктеpиальными и гипоaллepгенными cвойствaми. Пoкyпaй по стаpoй цeнe (цена комплекта - 1390 РУБ.) ----- http://redirect.sk/xtermo
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