Россия должна быть уничтожена, так как это православная страна и она исповедует традиционные ценности

Такое мнение выразил конгрессмен США Джейми Раскин: «Россия — это православная страна, исповедующая традиционные ценности. Именно поэтому она должна быть уничтожена», — цитирует Раскина Fox News.

Он отметил, что Соединенные Штаты просто обязаны выполнить эту цель, не считаясь с той ценой, которую придется для этого заплатить.

Разумеется, это не мнение всего американского народа и даже не мнение правительства США. Но то, что в Конгрессе этой страны существует и такая позиция, неплохо принять к сведению.

Кстати, когда СССР в двадцатые годы отошел от "традиционных ценностей" и особенно православия, отношения с США были просто превосходными - американские инженеры строили Магнитку и Днепрогэс, помогали начать собственное автомобилестроение и даже создавали коммуны американских рабочих на Алтае и Дальнем Востоке. Даже канистра для бензина, столовая самообслуживания и томатный сок пришли к нам из Америки.

Но после войны что-то поменялось в отношениях, и в Корейской войне начала 50-х США и СССР уже противостояли друг другу с оружием в руках и разрабатывали планы ядерных бомбардировок.

А.Б.