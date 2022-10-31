Россия должна быть уничтожена, так как это православная страна и она исповедует традиционные ценности

Такое мнение выразил конгрессмен США Джейми Раскин: «Россия — это православная страна, исповедующая традиционные ценности. Именно поэтому она должна быть уничтожена», — цитирует Раскина Fox News.
Он отметил, что Соединенные Штаты просто обязаны выполнить эту цель, не считаясь с той ценой, которую придется для этого заплатить.
Разумеется, это не мнение всего американского народа и даже не мнение правительства США. Но то, что в Конгрессе этой страны существует и такая позиция, неплохо принять к сведению.
Кстати, когда СССР в двадцатые годы отошел от "традиционных ценностей" и особенно православия, отношения с США были просто превосходными - американские инженеры строили Магнитку и Днепрогэс, помогали начать собственное автомобилестроение и даже создавали коммуны американских рабочих на Алтае и Дальнем Востоке. Даже канистра для бензина, столовая самообслуживания и томатный сок пришли к нам из Америки.
Но после войны что-то поменялось в отношениях, и в Корейской войне начала 50-х США и СССР уже противостояли друг другу с оружием в руках и разрабатывали планы ядерных бомбардировок.
А.Б.
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слава славе написал 31.10.2022 14:04
Атак як сминни, в кавем вы, не я
простисся написал 31.10.2022 13:33
Вы такую терростичискую
Ябню сказали , вас пора
Уж
Демиург написал 31.10.2022 13:12
Традиоционализм и фундаментализм российского православия превраритлся в государственный терроризм ...
++мвд++ написал 31.10.2022 12:55
ну почти правильные