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Московский листок

Россия должна быть уничтожена, так как это православная страна и она исповедует традиционные ценности

Опубликовано 31.10.2022 в разделе комментариев 4

сша война рф
Россия должна быть уничтожена, так как это православная страна и она исповедует традиционные ценности

Такое мнение выразил конгрессмен США Джейми Раскин: «Россия — это православная страна, исповедующая традиционные ценности. Именно поэтому она должна быть уничтожена», — цитирует Раскина Fox News.

Он отметил, что Соединенные Штаты просто обязаны выполнить эту цель, не считаясь с той ценой, которую придется для этого заплатить.

Разумеется, это не мнение всего американского народа и даже не мнение правительства США. Но то, что в Конгрессе этой страны существует и такая позиция, неплохо принять к сведению.

Кстати, когда СССР в двадцатые годы отошел от "традиционных ценностей" и особенно православия, отношения с США были просто превосходными - американские инженеры строили Магнитку и Днепрогэс, помогали начать собственное автомобилестроение и даже создавали коммуны американских рабочих на Алтае и Дальнем Востоке. Даже канистра для бензина, столовая самообслуживания и томатный сок пришли к нам из Америки.

Но после войны что-то поменялось в отношениях, и в Корейской войне начала 50-х США и СССР уже противостояли друг другу с оружием в руках и разрабатывали планы ядерных бомбардировок.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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Re: Ието катасо
слава славе написал 31.10.2022 14:04
нам только гос терроисмми некватает
Атак як сминни, в кавем вы, не я
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Re: Деморику
простисся написал 31.10.2022 13:33
ведь вы террористь,
Вы такую терростичискую
Ябню сказали , вас пора
Уж
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(без названия)
Демиург написал 31.10.2022 13:12
Традиционные и традиционалистские это две большие разницы ...
Традиоционализм и фундаментализм российского православия превраритлся в государственный терроризм ...
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(без названия)
++мвд++ написал 31.10.2022 12:55
выводы правильные делаешь дружок
ну почти правильные
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