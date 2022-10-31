Грязное дело

Не буду читать проповедь в стиле Сёмина, который, на мой взгляд, отрёкся от Рудого лишь из-за боязни преследования со стороны органов. При этом, конечно, Рудой и пр. наделали массу технологических ошибок, и теперь членам СМ лучше бы залечь в "глубокий" шалаш в разливе.

Но в принципе, если ты назвался марксистом, то должен быть всегда готов, что репрессивный аппарат буржуазного государства заинтересуется тобой.

Вообще ничего сенсационного в отъезде людей за границу нет, тем более, если они скрываются от преследования властей или не согласны с действиями властей.

Однако есть специфика ситуации. Идёт война и Франция участвует в этой войне поставками оружия и иными методами! Иными словами, Франция действует в составе империалистической коалиции западной суперимперии под руководством США!

При этом участники стрима заявили, что, допускают, что в случае поражения России её может ждать развал на части и балканизация, то есть войны всех со всеми.

Далее Рудой обвинил всякого рода пропагандистов, дескать, это они спровоцировали войну. А мне вдруг вспомнились ролики Андрея Рудого о политике образования на Украине, в результате чего, со слов Рудого, формируется общество злобных русофобов, антикоммунистов и откровенных нацистов. Вспомнился мне и ролик Рудого о фейковом голодоморе, который придуман лишь для того, чтобы натравить украинцев на русских и пр.

И я вот подумал, может кто-то в генштабе России посмотрел эти видео, проникся точкой зрения Рудого и решил остановить эту вакханалию искандерами и танками?

Вообще должен отметить, что в этот раз все трое не скрывали, что Украина - это мерзкое нацистское государство. Это хорошо, это внушает оптимизм... хотя понятно, что скорее всего потенциальным заказчикам их работы такая точка зрения не нужна! Ведь для официальной Европы Украина - это розовый поросёночек, который ведёт борьбу со всем самым нехорошим.

Так что вполне возможно, что гражданам Рудому, Сахнину, Рустамову, скоро придётся публично озвучивать дифирамбы в адрес Бандеры и бандеровцев или их выпнут из Франции через три месяца, как окончится виза.

Вишенкой на торте этой беседы было совсем короткая реплика француженки переводчицы. Она вроде бы участник какого-то троцкистского интернационалала. Итак, на вопрос, кто же главный виновник конфликта на Украине она ответила, что это безусловно США, так как Америке важно через этот конфликт упрочить свой контроль над Европой!

Повторюсь, это сказала троцкистка, а не Марин Ле Пен или Александр Проханов, например, в России:-)))

Кстати, почему-то Сёмин в своей проповеди обозлился на эту барышню даже больше, чем на Рудого. Уж не за живое ли она задела Константина?

В общем, моё мнение по всей этой ситуации таково: Сахнин и Рустамов - это революционеры, разрушители, вспыхивающие, как спички, но не способные оценить ситуацию комплексно. Надеюсь, их знакомая троцкистка вправит им мозги. Рудой слишком ранимый, выдержит ли он эмиграцию в психологическом смысле не факт. Если выдержит, то, вероятно, поумнеет и более не будет идти на поводу у "горячих" революционеров.

А пока все они, по сути, делают грязное дело, помогая американскому империализму достичь своих целей.

Повторюсь, возможно, они когда-то это осознают и поведут прям из Франции борьбу против американского империализма и украинского нацизма. Борьбу в защиту отечества! Так как единственная страна, которая сегодня подвергается агрессии - это Россия! А Украина, увы, это лишь поле битвы западного империализма с обороняющейся российской буржуазией. Мерзкой, затхлой, авторитарной, увы, да. Но суверенной! А альтернатива путинской диктатуре сейчас, увы, развал страны и резня десятков осколков между собой длиною в десятки кровавых десятилетий!