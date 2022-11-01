Пресс-секретарь президента Песков назвал чушью слова начальника Главного управления разведки Минобороны Украины, генерал-майора Кирилла Буданова о существовании двойников Путина, сообщает ТАСС.

«Как можно это прокомментировать? Как чушь!» — заявил Песков агентству.

Ранее Буданов в интервью изданию Daily Mail заявил, что Владимир Путин использует как минимум трех двойников, перенесших пластические операции, чтобы быть похожими на российского президента.

Как отмечает ТАСС, в 2020 году сам Путин рассказал агентству, что в начале 2000-х годов возникла идея привлечь двойника для его безопасности, однако он от нее отказался.

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Тут главная новость не в том, что Песков что-то отрицает, а в том, что он вообще обсуждает этот вопрос.

Разговоры оь двойниках Путина ведутся уже более 20 лет, в том числе, и не в последнююб очередь на ФОРУМе.мск. Возможно эти обсуждения и послужили настоящей причиной для блокировки Генпрокуратурой нашего портала, потому что никакой антироссийской позиции в отношении СВО мы не высказывали.

Было время, когда приводились различные фото, давался хронометраж поездок Путина и доказывалось, что один челорвек никак не мог находиться одновременно в двух менстах.

Бролее того, Юрий Мухин высказывал мысль, что настоящего Путина уже давно нет, и страной управляют двойники. Мухин направлял запросы в различные инстанции, требовал ответить на этот вопрос, но ему никто просто не ответил... Табу.

И вдруг сам Путин в 2020-м году начинает обсуждать вопрос, который ему лично трогать никак не следовало, да еще в каком ключе! Ему-де предлагали, а он отказался!

Естественно, Будано был бы просто каким-то Нарышкиным, если б не использовал эту тему. И он, к сожалению, не Нарышкин.

И что Песков? Назвал это "чушью", хотя двумя годами ранее сам Путин (или его двойник?)чушью это совсем не называл!

Сейчас от Пескова следовало ожидать каких-то неубиваемых аргументов, каких-то доказательств, а он... просто отказался отвечать. Причем вопрос услышал, а ответа не нашел.

И это тоже является аргументом в пользу "теории двойников" - настоящий путин давно бы уволит такого пресс-секретаря, как Песков, просто за непрофессионализм. А Путин не увольняет. Какорй вывод?

Значит - не может!

Если Путин двойник, то Песков-то настоящий. И может оспорить свое увольнение двойником.

Приходится терпеть...

А.Б.