Предоставить защиту без унизительной беготни

Мы говорили и писали о политических репрессиях, которые развернулись на Украине. Но сейчас впору говорить о том, что вся Европа охвачена волной политических преследований тех, кто не соглашается с обвинениями в адрес России.

Уже не только сербские защитники Донбасса или граждане Италии, которые оказались в Луганске, хотят получить политическое убежище в России.

Журналисты и общественные деятели из Германии и Венгрии, Польши и Словакии не могут вернуться к себе на родину, потому что против них развернута не просто травля в СМИ, а настоящие судебные иски, которые грозят тюремным сроком. Никто не видит немалого потока иностранцев, которые ищут в России защиту и опору.

И здесь бы МИДу РФ подсуетиться, выступить ходатаем о предоставлении этим людям статуса политических беженцев, ведь это может стать информационной бомбой для стран, в которых демократия – фиговый листочек, которым закрывают бесстыдство европейского фашизма.

Да, еще никто, даже знаменитый Сноуден, не получал такого статуса.

Да, закон о политическом убежище в России так выписан во времена Ельцина, что им было невозможно воспользоваться.

Но ведь время сейчас не такое. Идет открытая война Запада с Россией.

А мы не можем сделать для сторонников России такую незначительную помощь – предоставить им защиту, без унизительной беготни по миграционным управлениям.

Пора выделять отдельное управление по делам беженцев, и гарантировать всем противникам европейского режима защиту от политических преследований.

И все в мире будут поражены, что таких – тысячи и тысячи.