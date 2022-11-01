Окно в Европу надо было сразу рубить через Турцию

Денежный объем поставок товаров из Турции в Россию в сентябре обновил месячный рекорд — $1,15 млрд. Данный уровень на 21% превышает показатель августа, сообщает РБК со ссылкой на данные Турецкого института статистики.

Также вышеуказанная цифра в 2,3 раза больше прошлогоднего сентябрьского значения.

В текущем году турецкий экспорт, в сравнении с досанкционный уровнем в феврале возрос почти в 2,4 раза.

Напомним, Турция стала единственным государством среди участников блока НАТО, которое не стало присоединяться к рестрикциям против РФ.

Буквально сегодня ночью дал комментарий "Свободной прессе" на эту тему. Процитирую сам себя: "Главная мишень - это Евросоюз. Америка у себя за спиной вырастила глобального конкурента, который перестал подчиняться. И вот ЕС сейчас и ставят на место. Турции, которую не приняли в ЕС, позволяется все, что угодно. Даже транспортировать российский газ в Европу, лишь бы не напрямую из РФ".

А.Б.