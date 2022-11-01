За уклонение от мобилизации будут сажать

Депутаты и сенаторы захотели ввести уголовное наказание для россиян за уклонение от военной службы по призыву по мобилизации при отсутствии отсрочки. Соответствующий законопроект готовится к внесению в Госдуму.

Авторы инициативы предлагают штрафовать уклонистов за отказ от мобилизации на суммы от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере иного дохода за период от года до трех лет. Наказанием могут стать и принудительные работы на срок до пяти лет. Самое суровое наказание, предложенное парламентариями, — лишение свободы на срок до пяти лет.

Из чего следует очень простой вывод - прекращение частичной мобилизации не значит прекращение ее навсегда. Иначе зачем вдруг понадобился закон об уклонении?

А.Б.