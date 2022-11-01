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Московский листок

Власти Германии выделят 91 миллиард евро на поддержку потребителей газа

Опубликовано 01.11.2022 в разделе комментариев 0

армия европа доллар евро
Власти Германии выделят 91 миллиард евро на поддержку потребителей газа

Власти Германии собираются в среду, 2 ноября, одобрить предложения по введению потолка цен на газ для поддержки немецких потребителей и выделению субсидий объемом 91 миллиард евро на 2023 год.

Эта мера позволит домохозяйствам покупать по льготной фиксированной цене до 80 процентов необходимого им газа, а промышленности — до 70 процентов. При этом промышленные предприятия, чтобы получить «льготный газ», должны, среди прочего, дать обязательство сохранить существующее производство на прежнем месте, как и не менее 90 процентов рабочих мест. Расходы по обеспечению потолка цен на газ возьмет на себя государство за счет увеличения госдолга.

Общий объем субсидий для снижения расходов на энергию, согласно планам Берлина, составит 200 миллиардов евро и включает также снижение налога на газ с 19 до 7 процентов и ряд других мер.

Что это значит?

Это значит почти 100 миллиардов ничем не обеспеченных евро сейчас и еще столько же в ближайшем будущем.

Если учесть, что ВВП Германии в этом году где-то 4,2 триллиона евро, то 200 миллиардов - это весьма существенно, где-то 5 процентов в инфляцию только за газ.

Кажется, понятно, почему евро проседает по отношению к доллару? И во что обходится европейской экономике украинская кампания?

 



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