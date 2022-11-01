Украинские диверсанты и террористы - везде

Сообщают о взрывчатке на аэродроме под Псковом на месте повреждения вертолетов Ка-52.

На аэродроме в Псковской области, где оказались повреждены два вертолета Ка-52, было найдено взрывное устройство.

По предварительным данным, сотрудники силовых служб обнаружили взрывчатку во время осмотра места происшествия. Подозрительный предмет размером 40 на 10 сантиметров оказался прикреплен к фюзеляжу вертолета Ми-28.

Предполагается, что мощность найденного взрывного устройства на российском аэродроме составляла 400 грамм в тротиловом эквиваленте.

В данном случае речь может идти о диверсии, а не теракте. Разница невеликая, но она есть.

Остается только удивляться широте шпионско-диверсионной сети, которую украинским спецслужбам удалось создать на территории РФ. Впрочем, если в течение многих лет российские спецслужбы этому практически не противодействовали, то удивляться нечему...

А.Б.