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Московский листок

Украинские диверсанты и террористы - везде

Опубликовано 01.11.2022 в разделе комментариев 1

убийство терроризм
Украинские диверсанты и террористы - везде

Сообщают о взрывчатке на аэродроме под Псковом на месте повреждения вертолетов Ка-52.

На аэродроме в Псковской области, где оказались повреждены два вертолета Ка-52, было найдено взрывное устройство.

По предварительным данным, сотрудники силовых служб обнаружили взрывчатку во время осмотра места происшествия. Подозрительный предмет размером 40 на 10 сантиметров оказался прикреплен к фюзеляжу вертолета Ми-28.

Предполагается, что мощность найденного взрывного устройства на российском аэродроме составляла 400 грамм в тротиловом эквиваленте.

В данном случае речь может идти о диверсии, а не теракте. Разница невеликая, но она есть.

Остается только удивляться широте шпионско-диверсионной сети, которую украинским спецслужбам удалось создать на территории РФ. Впрочем, если в течение многих лет российские спецслужбы этому практически не противодействовали, то удивляться нечему...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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999
Рым написал 01.11.2022 11:22
... Разница очень большая ...
Обстрелы российскими войсками безоружных гражданских во всех городах Украины называется государственный терроризм ...
Уничтожение материальных активов ВС РФ - российских оккупантов называется деверсионная деятельность - уничтожение российских оккупантов ...
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