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Московский листок

Окно в Европу надо было сразу рубить через Турцию

Опубликовано 02.11.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Здравствуйте, по предложению наших зрителей снова публикую номер карты: 4276 1609 4595 4072

Еще раз спасибо всем неравнодушным.

Итак, сначала без комментариев.

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А теперь подробно.

 

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

 

1 Вопрос о двойниках Путина вышел на высокий уровень

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3. За уклонение от мобилизации будут сажать

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4 Сообщают о взрывчатке на аэродроме под Псковом на месте повреждения вертолетов Ка-52

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5 Власти Германии выделят 91 миллиард евро на поддержку потребителей газа

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Окно в Европу надо было сразу рубить через Турцию
Окно в Европу надо было сразу рубить через Турцию
02.11.2022
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"Через месяц и не больше кончится война"
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