Здравствуйте, по предложению наших зрителей снова публикую номер карты: 4276 1609 4595 4072
Еще раз спасибо всем неравнодушным.
Итак, сначала без комментариев.
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А теперь подробно.
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
1 Вопрос о двойниках Путина вышел на высокий уровень
https://forum-msk.org/material/news/1...
2 Окно в Европу надо было сразу рубить через Турцию
https://forum-msk.org/material/news/1...
3. За уклонение от мобилизации будут сажать
https://forum-msk.org/material/news/1...
4 Сообщают о взрывчатке на аэродроме под Псковом на месте повреждения вертолетов Ка-52
https://forum-msk.org/material/news/1...
5 Власти Германии выделят 91 миллиард евро на поддержку потребителей газа
https://forum-msk.org/material/news/1...
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