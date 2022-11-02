Окно в Европу надо было сразу рубить через Турцию #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Здравствуйте, по предложению наших зрителей снова публикую номер карты: 4276 1609 4595 4072 Еще раз спасибо всем неравнодушным. Итак, сначала без комментариев. - Путин заявил о завершении призыва в рамках частичной мобилизации в России - Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов до 9 ноября, но не спешите брать билеты на 10-е... - Японский кабмин призвал население снизить температуру отопления жилья и экономить свет - Толкин возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых мертвых знаменитостей - В Москве завершился сезон летних веранд А теперь подробно. #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 Вопрос о двойниках Путина вышел на высокий уровень https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Окно в Европу надо было сразу рубить через Турцию https://forum-msk.org/material/news/1... 3. За уклонение от мобилизации будут сажать https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Сообщают о взрывчатке на аэродроме под Псковом на месте повреждения вертолетов Ка-52 https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Власти Германии выделят 91 миллиард евро на поддержку потребителей газа https://forum-msk.org/material/news/1...



Рейтинг: 0, Голосов: 0 Поделиться