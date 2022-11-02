По последним событиям

Новый артист в роли Путина

Британский журналист в Киеве Ян Биррел для выходящего тиражом 1,5 миллиона экземпляров издания «The Mail оn Sunday» - воскресного издания второй по популярности британской ежедневной газеты «Дейли мейл», - написал репортаж под заголовком «Теперь главнокомандующий вооруженными силами Украины утверждает, что Владимир Путин использует трех двойников, перенесших косметические операции». Статье предшествуют анонсы:

«Глава военной разведки Украины заявил, что у Путина три двойника

Генерал-майор Кирилл Буданов задается вопросом, существует ли еще настоящий Путин?

Он утверждает, что двойники сделали пластическую операцию, чтобы быть похожими на российского лидера».

https://www.dailymail.co.uk/news/article-11368779/Ukraines-military-chief-claims-Putin-using-THREE-body-doubles-plastic-surgery.html

Для нас - ничего нового, но есть пара замечаний.

И Буданов, и «Дейли мейл» боятся собственного сообщения, посему, приведя кучу доказательств отсутствия В.В. Путина, утверждают, что Путин-то на самом деле жив, но «очень-очень больной», хотя Буданов, отдадим ему должное, выражает и прямые сомнения: «Большой вопрос в том, существует ли еще настоящий Путин?».

Мы, как известно, обращались в ФСБ, и написали каждому депутату Думы жалобу на ФСБ, что эта служба не проверяет наше сообщение об убийстве настоящего В.В. Путина, и в ответ получали тупое молчание. А тут на как бы развлекательное сообщение британцев немедленно прокукарекал дебильный Песков. Почему дебильный? Потому что Буданов ведёт речь всего лишь двойниках - то есть не утверждает, что Путин отсутствует, и Буданов навязчиво, без малейших доказательств утверждает, что типа все руководители мира имеют двойников. Поэтому самым умным для Пскова было сделать умный вид и загадочно ответить: «Без комментариев». ТО есть дать понять, что Действительно Путин имеет двойников, но об этом нельзя говорить. А бедный умом Песков начисто «опроверг» Буданова, назвав его сообщение «чушью», но без малейших доказательств. «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда!», - и всё??

Да, и это все доказательства того, что Путин живой.

Второе, «The Mail оn Sunday» приводит как бы фото «настоящего Путина», и остаётся только руками развести – этот артист и близко не похожего на В.В. Путина из Петербурга, хотя надо сказать, к настоящему времени уже все артисты-путины на настоящего Путина совершенно не похожи.

https://avatars.mds.yandex.net/get-images-cbir/8227720/x97r0TSQZNHJr15Xfa-n9A7939/ocr

Но особо впечатлила фотография двойника – я, к примеру, его первый раз вижу, хотя его фото и с критикой, и без критики уже дано на сотнях сайтов интернета.

https://www.watanserb.com/wp-content/uploads/2022/02/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-2.jpg

До последнего украинского солдата!

Совсем недавно я обсуждал тему того, что и Киев, скорее всего по приказу США, готовил войну России против себя – зная с осени прошлого года от американцев и своей разведки о том, что Россия обязательно нападёт, правительство Украины ни словом об этом не промолвилось, хотя обязано было кричать об этом везде, чтобы предотвратить войну и гибель граждан Украины http://ymuhin.ru/node/2696/voyna-s-ukrainoy-po-prikazu-ssha

Но вплоть до начала декабря 2021 года представители властей и вооруженных сил Украины в своих заявлениях подчеркивали, что они НЕ ВИДЯТ у своих границ ничего особенного по сравнению с 2016 или 2018 годом. В январе секретарь СНБО Украины Алексей Данилов подчеркнул, что периодическое наращивание военной группировки и российские маневры у границы для самой Украины уже давно «не новость, а повседневность».

Тем не менее, по запросу Соединенных Штатов Америки и под председательством Норвегии 31 января 2022 года состоялось заседание Совета Безопасности по вопросам безопасности, в том числе и по вопросу ситуации вокруг Украины. Представитель США в ООН сообщила: «Это явная угроза миру и безопасности, которая чревата последствиями… Мы выбираем путь мира. Мы выбираем путь диалога. Мы не хотим конфронтации. Но если Россия осуществит дальнейшее вторжение в Украину, мы проявим единство и будем действовать решительно и быстро», – предупредила она, но, «проявляя озабоченность», ни слова не промолвила про то, что по данным США Россия готовится напасть на Украину.

Наоборот, слово «война» открыто произнёс только представитель России, Небензя, доказывая ненужность такого обсуждения: «Перемещение российских войск на нашей территории выдается нашими американскими и западными коллегами за подтверждение якобы планируемой военной акции и даже агрессии, причем американский постпред сказал это так, как будто эта агрессия уже состоялась […]. При этом никаких доказательств, подтверждающих столь серьезные обвинения, не приводится. Однако это не мешает раздуть истерию до такой степени, что конкретные экономические последствия уже начали ощущать на себе наши украинские соседи…».

Но что поразительно, сам Киев , точно зная, что на Украину будет нападение, на этом заседании вёл себя так, как будто никакой угрозы войны действительно не существовало. Постоянный представитель Украины Сергей Кислица заявил, что Украина не планирует: «…военное наступление в Донбассе, в Крыму или где-либо еще… «Украина не видит альтернативы мирному решению для урегулирования продолжающегося конфликта и восстановления суверенитета и территориальной целостности страны», – и отметил, что Россия проводит кампанию по дезинформации, которая включает в себя ложные обвинения в том, что Украина якобы планирует военную операцию.

Оценили? Представитель Украины вместо того, чтобы просить Совет Безопасности защитить Украину от явной подготовки нападения на страну, представлял дело так, что Россия сконцентрировала у границ войска якобы для защиты от наступления Украины на Россию.

Соответственно, Россия и Китай выступили против обсуждения вопроса безопасности Украины на этом заседании.

И характерно то, что США, инициировав эту войну, теперь не собирается её быстро заканчивать победой Украины. Вот Зеленский, пытаясь, всё же, решительно повернуть ход событий в свою пользу, просит и просит оружие и помощь в США, поскольку именно тяжёлого оружия не хватает Украине для осуществления решительного наступления. И что же США, которые в ООН пообещали, что будут «действовать решительно и быстро»?

В начале ноября мы узнали, что «В середине октября Washington Post сообщила, что Байден предупредил Зеленского о трудностях, которые могут возникнуть при получении Киевом средств от Конгресса, если украинский президент продолжит жаловаться на объемы помощи от Вашингтона». Короче – будешь стремиться победить Россию, вообще помощи лишим!

Ну, как вам такая война и такие союзники Украины? Они же стремятся, чтобы война тянулась как можно дольше, чтобы граждан России и Украины погибло как можно больше.

До либералов начало доходить

Как известно, либералы – это самая умная часть нации. По их собственному убеждению. Что получилось с Россией, после того как самые удачливые из них захватили в России власть, мы сейчас имеем счастье лицезреть. Но и те либералы, которые во власть не попали, и которых их коллеги в Кремле либо посадили, либо выперли из страны, тоже дураками себя не считают, посему все три года аферы COVID-19 были её яростными сторонниками, призывающими к поголовной вакцинации. Посему я крайне удивился, что крайне либеральный сайт «Каспаров.ru» предоставил место вот такой заметке некоего Алексей Рощина «Складывается ощущение, что вечно». Она не велика, дам её всю, хотя и не буду с её выводами спорить.

«Байден на днях сделал себе укол уже пятым (!) бустером «вакцины от ковида» имени Пфайзера. Под камеры. Занятно, что он при этом еще и в маске (как и медсестра, делающая укол). Клоуны нацепили на себя всю сбрую, старательно играя уже задолбавший за почти 3 года спектакль. Уму непостижимо! Самое прикольное, что ведь не далее, как в июле (!) этого года Байден вроде как переболел коронавирусом.

«В четверг, 21 июля, представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден сдал положительный тест на COVID-19. Где заразился Байден, в Белом доме не уточнили, подчеркнув, что американский лидер регулярно проходил вакцинацию».

Какой-то сплошной, тотальный абсурд происходит в мире. Во-первых – если Байден, после аж четырех вакцинаций, все ж заболел ковидом – не является ли это четким свидетельством, что все эти вакцинации – полное фуфло? Чисто по логике? Нет? Ну ок. Значит, 21 июля четырежды проколотый Байден заболел – и начал лечиться... Опять стоп! Как же так – ведь невероятные вакцины, если уж самого заболевания не предотвращают, то по крайней мере – делают течение болезни легким и безопасным?! Ха-ха! Оказалось – и тут облом, Байден лечился вовсю, принимал паксловид (от того же Пфайзера, хе-хе), вроде вылечился, и… 31 июля выходит новая сводка:

«Байден снова получил положительный результат теста на коронавирус! Президент чувствует себя хорошо, но вынужден будет вернуться на самоизоляцию. Его лечащий врач объяснил повторный положительный результат теста после выздоровления действием препарата «Паксловид», которым лечили Байдена».

В общем – 4 укола от Пфайзера, потом спецлекарство от Пфайзера, потом – типа снова «заболел»… потому что принимал то самое лекарство от Пфайзера. Да эти клоуны словно издеваются!

Но как бы ладно – и тут снова выздровел (старика, несмотря на 78 лет, 4 укола непонятной субстанцией и нервную работу, ничего не берет). Казалось бы – расслабься, ты ж только что переболел натуральным ковидом, у тебя пока есть ЕСТЕСТВЕННЫЙ иммунитет… Но опять – нифига. 26 октября обезумевший старикан делает себе укол ПЯТОГО бустера! Причем заодно еще решает припугнуть всех американцев: «Все, кто не обновил вакцину в этом году, могут умереть от коронавируса в ближайшее время!» — подчеркнул Байден».

Естественно, сами же американцы распускают упорные слухи, что Байдену колят что-то безобидное, типа витамина В12. И наверно - все 5 раз. Иначе живучесть Байдена просто не объяснить. Но главное – зачем это всё? Сколько еще они будут делать хорошую мину при плохой игре?

Складывается ощущение, что вечно. Ибо – некому выступить против этой беспрецедентной ковидной аферы и ее организаторов».

Что касается российской «вакцины», как таковой, то анализ госзаказов центра Гамалеи ещё в прошлом году выяснил, этот «разработчик и производитель вакцины «Спутника V»» по порядка 30 госконтрактам с неким «единственным поставщиком» получил некий препарат, который выдал за вакцину «Спутника V». По сути – перепродавал что-то под видом вакцины, а общая сумма этих сделок уже к лету 2021 года перешагнула отметку в 113,6 млрд рублей. Но сам поставщик этой отравы по сей день неизвестен.

Не помогли и мои заявления в Генпрокуратуру, МВД и СКР, о том, что «вакцина «Спутник V» не проходила никаких испытаний. Я в этих заявлениях писал:

«Таким образом гражданам России под видом вакцинирования делают инъекции жидкостью непонятного происхождения, которую никто никогда не проверял на эффективность и безопасность.

Не удивительно, что смертность только от последствий простудных заболеваний (от COVID-19) за вторую половину 2021 года, по сравнению со второй половиной 2020 года (когда никакой вакцинации граждан России ещё не проводилась) увеличилась на 125 тысяч умерших россиян. И смертность от осложнений от COVID-19 и заболеваемость не уменьшаются, продолжают расти и в 2022 году».

…В итоге в январе 2022 года по сравнению с январём 2021 года стало в два раза больше заболевших и почти в полтора раза больше умерших. И ничем иным кроме «вакцинации» непонятной жидкостью этот рост объяснить невозможно».

Не помогло.

Подчинённые Генпрокурора Краснова, Председателя СКР Бастрыкина и министра МВД Колокольцева замурыжили это дело, разрешив преступникам по сей день убивать граждан России не только в ходе агрессивной войны на Украине, но ещё и при помощи вкалывания им некоего препарата. Причём, преступление, запрещённое статьёй 353 УК РФ «Подготовка, планирование, развязывание или ведение агрессивной войны», пока неизвестно когда окончится, да и желание нажиться на вакцинировании у преступников от медицины тоже не заканчивается.