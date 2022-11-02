Украина переходит на печное отопление

Жителям украинских городов советуют массово переселяться из городов в сельские дома с печным отоплением, чтобы пережить зиму: "Понятно, что, если несколько суток нет отопления, света и воды, для городов выход только в эвакуации", — считает аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

По словам украинских экспертов, переезд в села и обогрев альтернативным сырьем, например дровами, может помочь жителям многоэтажных жилых строений не замерзнуть в холодную зиму.

"Для многих населенных пунктов некоторых регионов <…> особых альтернатив по отопительному сезону нет — только массовые пункты обогрева и буржуйки", — уточнили специалисты.

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В общем-то, в 90-е как-то выживали без света, горячей воды и отпления. Не говоря уже о времени до 1654 года,ь когда на Украине вообще не было ни электричества, ни газа, ни центрального отопления.

Собственно, никто даже и не роптал особо, считая отсутствие элементарных удобств своего рода платой за незалежность. Бывало едешь через один-другой-третий городк - ни огонька, как-будто вымерло все. В гостиницах горячая вода - только в бойлерах, опять же, если есть свет. В Севастополе один знакомый зимой у себя в гостиной разбивал палатку, залезал в спальный мешок и отлично высыпался...

Вот когда надо было вводить войска.

А не четверть века спустя, когда уже новое поколение выросло, которое этого и помнить не может...

А.Б.