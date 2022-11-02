Из отпуска в любой момент без крыши над головой

31 октября 2022 года в Измайловском районном суде г. Москвы прошли предварительные слушания по искам ДГИ к оборонщикам, работникам АО «ОДК» ПК «Салют».

Напоминаем, эти люди делают двигатели для боевых самолётов. Работают в соответствии с новым приказом по 6 дней в неделю, могут быть вызваны на работу из дома и даже из отпуска в любой момент. И ещё — именно сейчас, они по милости ДГИ вынуждены думать не только о работе, а ещё и о том, как защищаться от выселения и куда приткнуться, если защититься не получится.

В настоящее время иски в суд поданы на шесть семей, по трём предварительные слушания прошли 31 октября, рассмотрение дела по существу назначено на 15 ноября. Остальные жильцы общежития на очереди. В исках чиновники пишут, что авиастроители, занимая данное помещение «нарушают право собственности города Москвы на него».

Отметим, что ещё в прошлом году чиновники обещали людям решить их проблемы.

«Мы куда только не ходили, куда только не сдавали документы, нам обещали, что всё будет хорошо, а в результате нас довели до того, что нас стали выселять. ДГИ послало нам судебные извещения на выселение. Вот мы сейчас находимся в суде, нам уже назначено судебное разбирательство по существу на 15 ноября в 10-40» — комментируют работники.

Автору материала не хочется думать о том, что чиновники выполняют чей-то заказ по дезорганизации выпуска двигателей для боевых самолётов или по дискредитации власти в РФ. Автор считает, что всё гораздо проще — ребятки из ДГИ уверены, что в такой момент никто не обратит внимание на активизацию их маленького скромного жилищного бизнеса. Ведь если не будут мешать авиастроители, это жильё можно будет использовать с пользой для города. Ну, или для лучших людей города. Не так ли?