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Московский листок

Сорок лет — бабий век

Опубликовано 02.11.2022 автором в разделе комментариев 0

кино москва митина
Сорок лет &#8212; бабий век

Выдвинутая Австрией в этом году на Оскар лента Мари Кройцер «Корсаж» об одном годе из жизни австрийской императрицы Елизаветы, известной всему миру под именем Сисси, совсем не похожа на культовую сусально-карамельную трилогию Эрнста Маришки середины 50-х, прославившую Роми Шнайдер. Тем, кто помнит гламурную блондинистую отроковицу Сисси на фоне пышно-открыточной Вены, фильм Кройцер покажется нарочито мрачным - темные, приглушенные тона, отсутствие солнечного света, лаконично-минималистичные интерьеры дворцов (как они не похожи на развесистое имперское необарокко в трилогии Маришки!) и сдержанно-чопорные манеры их обитателей. Все эмоциональные всплески главная героиня в невероятном исполнении фантастической Вики Крипс позволяет себе по ночам, когда никто не видит, никто не подсматривает, когда уснули все многочисленные соглядатаи и придворные моралисты, и можно разрешить себе побыть самой собой.

 

Усилиями австрийских кинематографистов и пиарщиков Сисси превращена в такой же поп-персонаж, как Мэрилин Монро в Америке - её портретов в Вене побольше, чем портретов Моцарта, на любой шоколадке либо Вольфганг Амадей, либо Сисси. Биографию и подробности её личной жизни знают все - всю жизнь мучившаяся от измен венценосного супруга Франца-Иосифа, разлучённая железной волей свекрови с собственными детьми и страдавшая от невозможности воспитывать их, Елизавета - идеальный герой для слезливой мелодрамы о птичке, томящейся в золотой клетке, и о том, что богатые тоже плачут. Однако, ничего подобного в «Корсаже» нет и в помине - если бы не пушистые усы Франца Иосифа (Флориан Тейхтмейстер), зритель бы вообще вряд ли бы догадался, что речь идет об императрице австрийской: на экране сорокалетняя ипохондрическая аристократка, более всего на свете озабоченная началом собственного увядания («А что вы хотели, Ваше Величество, 40 лет - это средняя продолжительность жизни ваших подданных!»). Ванны из шампанского, самоистязания на тренажерах, изнуряющие диеты, целый штат прислуги только для ежедневного затягивания корсетов, - всё это, безусловно, имело место в жизни реальной императрицы, но, по идее, на экране могла быть любая другая бесящаяся с жиру столичная штучка: никакого тебе исторического контекста, никакого намёка на события богатейшей имперской истории. Да и с доступом к детям у экранной Елизаветы в версии Кройцер никаких проблем, другое дело, что сами дети мать категорически не понимают и дистанцируются от неё, - и тут создатели фильма погрешили против реалий.

 

Такая условность у Кройцер - намеренная, и проявляется буквально во всём. Режиссёр нарочито небрежна по отношению к исторической достоверности - то и дело в интерьерах Шёнбрунна, от которых за версту разит современным евроремонтом, промелькнёт либо телефон, никак не белловский и не эдисоновский, либо пластиковое ведро со шваброй. Изобретатель кинокамеры Луи Лепренс снимает императрицу в кино почти за 20 лет до эксперимента братьев Люмьер, а личный врач прописывает томящейся бездельем и отсутствием внимания близких Елизавете инъекции героина, которого в 1878 году тоже в помине не было - был кокаиновый порошок, продававшийся в аптеках в изящных коробочках с надписью «кокаин». Вместо музыки венских гостиных исполняются роллингстоунзовские «As Tears go by». Такие хронологические нестыковки сочетаются с условностями в изображении костюмов, реквизита, архитектуры, моды. Сбитый хронотоп призван подчеркнуть, что проблемы 40-летней женщины с отсутствием воли к жизни вполне себе вечны и универсальны. Не случайно, думаю, для сценария выбран 1878 год, в котором, в общем, в жизни Сисси не происходило ничего сколько-нибудь существенного и примечательного. Так что тем, кто хотел бы увидеть историческую костюмную драму, заранее могу посоветовать не тратить время).

 

А вот любителям психологических драм, записным фрейдистам, исследователям непостижимой женской натуры и прочим феминистам и феминисткам смотреть очень даже рекомендуется. Совсем не случайно волшебная Вики Крипс получила приз за лучшую женскую роль на Каннском фестивале - отнюдь не за доведение собственной талии до уникальных 45 сантиметров баварской принцессы и австрийской императрицы. Филигранная, яростная игра Крипс - главное достоинство странноватого и ни разу не заигрывающего со зрителем фильма Кройцер, который придётся по душе явно не каждому. Её Сисси пытается самодурствовать, эпатировать, вести себя эксцентрично и вызывающе, нарушать все придворные запреты, провоцировать адюльтер, размышлять о суициде, - и всё это в равной степени неудачно, всё это никак не может заполнить зияющую пустоту в душе, пробитую равнодушием мужа, непониманием детей, отсутствием друзей и смысла жизни. Суицидальные рефлексии Елизаветы тоже, как мы знаем, не нашли тогда никакого выхода, - императрица проживёт ещё долгих 20 лет и уйдёт из жизни отнюдь не по своей воле, а любимый друг, единственный близкий ей по духу Людвиг Баварский строго-настрого запретит ей и думать об этом - «Не смей топиться в моём пруду!»

 

Благодаря прокатной компании Russian World Vision фильм «Корсаж» - на российских киноэкранах. Что там, кстати, с европейским бойкотом российского кинорынка?.... На нём волки срать поехали - кто бы сомневался.

 



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