А точно это хайтек?

Россия наносила удары по военным объектам Украины крылатыми ракетами Х-32.

Российские дальние бомбардировщики в ходе специальной военной операции (СВО) неоднократно наносили высокоточные удары по военным объектам Украины новыми крылатыми ракетами Х-32, также известными как "убийцы авианосцев", сообщил РИА Новости информированный источник.

Х-32 была принята на вооружение 2016 году и предназначена для глубоко модернизированного варианта Ту-22М3 – Ту-22М3М. Сам самолет пока на вооружение ВКС не поступил, продолжаются его летные испытания, однако ракета уже отработана на переоборудованных Ту-22М3.

А теперь о суперновом оружии. 2016-й год впечатляет, всего 6 лет, и уже в войсках, хотя и как опытный образец. Немного не сходится, либо испытания, либо принята на вооружение, но уж как подает официоз...

Теперь разберемся - Х-32 - это глубокая модернизация противокорабельной ракеты Х-22, разработка которой началась еще в 1958 году! Меня еще на свете не было...

Модернизация Х-22 до уровня Х-32 тоже началась не вчера, с 1980-х годов прошлого века. При постановке противником активных помех пуск Х-22 к тому времени был уже невозможен.

Начало испытаний ракеты пришлось на 1998 год. А принятие на вооружение - 2016 год. И это не без проблем - запланирована модернизация 30 самолётов Ту-22М3 в Ту-22М3М, пригодных для пусков Х-32, пока только запланирована.

А пока в 2020 году дооборудованный Ту-22М3 провёл серию пусков крылатых ракет Х-32, которые были признаны успешными.

Зачем вообще было информировать противника о пусках Х-32, для меня загадка, тем более, что он, противник, быстро сообразит, что пуски осуществляются не со штатного самолета, а с переоборудованного дальнего бомбардировщика с тоже полувековой историей.

Украина свои, кстати, в рамках разоружения, торжественно порезала на металл.

А.Б.