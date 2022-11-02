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Московский листок

Оружие для Украины оказалось в руках скандинавских преступников

Опубликовано 02.11.2022 в разделе комментариев 0

война россия
Оружие для Украины оказалось в руках скандинавских преступников

О том, что криминальной полиции Финляндии стало известно о фактах попадания оружия для Киева к преступникам в Финляндии, сообщает YLE со ссылкой на слова инспектора полиции Кристера Альгрена.

"У нас есть признаки того, что это оружие уже находится в Финляндии. Оружие, поставляемое Украине, также было найдено в Швеции, Дании и Нидерландах", – отметил полицейский.

"У нас есть много разведданных о том, что преступные организации очень заинтересованы в оружии, поставленном Украине", – сказал Альгрен.

Известно, что к преступникам могли попасть штурмовые винтовки.

Существует иллюзия, что скандинавские страны - это такой тихий заповедник благополучия, вроде Шира из романов Толкина.

Но вся эта благостность - это следствие экономического благополучия, которое в этих краях давно закончилось. А во времена Российской империи и позже Финляндия была страшным местом. Не буду о кровавой гражданской войне, в которой убили даже единственного в Финляндии писателя-классика Майю Лассила и вырезали все нефинское население Выборга.

Вспомните хоть классическую картину "Стычка с финляндскими контрбандистами", вспомните ставший фольклорным элементом финский нож и замки Abloy, разработанные по заказу правительства из-за массовых квартирных краж.

Думаю, о финских контрбандистах мы еще услышим...

 А.Б.



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