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Московский листок

Будут в трусах провозить к нам чудеса из свободного мира...

Опубликовано 02.11.2022 в разделе комментариев 1

лавров мид
Будут в трусах провозить к нам чудеса из свободного мира...

Москва считает нерациональным вводить зеркальные ограничения в ответ на решения ряда стран Запада запретить въезд россиянам, заявил замглавы МИД России Евгений Иванов.

"Что касается возможных ответных действий российской стороны, то мы полагаем, что победителей в игре на разрушение международных отношений не бывает", - сказал он, комментируя запрет Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Финляндии и Чехии на въезд российским туристам.

Проигравшими, отметил дипломат, всегда оказываются обычные люди вне зависимости от их гражданства, которые теряют возможность увидеться с родственниками, отправиться на лечение или учебу, принять участие в научных, культурных, спортивных мероприятиях.

Все верно, только проигравшими при такой политике останутся исключительно наши граждане, а все прочие даже выиграют. Будут в трусах провозить к нам чудеса из свободного мира...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Турист написал 02.11.2022 11:40
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