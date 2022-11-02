Москва считает нерациональным вводить зеркальные ограничения в ответ на решения ряда стран Запада запретить въезд россиянам, заявил замглавы МИД России Евгений Иванов.

"Что касается возможных ответных действий российской стороны, то мы полагаем, что победителей в игре на разрушение международных отношений не бывает", - сказал он, комментируя запрет Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Финляндии и Чехии на въезд российским туристам.

Проигравшими, отметил дипломат, всегда оказываются обычные люди вне зависимости от их гражданства, которые теряют возможность увидеться с родственниками, отправиться на лечение или учебу, принять участие в научных, культурных, спортивных мероприятиях.

Все верно, только проигравшими при такой политике останутся исключительно наши граждане, а все прочие даже выиграют. Будут в трусах провозить к нам чудеса из свободного мира...

А.Б.