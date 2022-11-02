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Московский листок

Одичание

Опубликовано 02.11.2022 в разделе комментариев 1

украина церковь
Одичание

Экс-посол Украины Мельник назвал "служителями Иуды" Евангелическую церковь Германии.

Такое заявление он сделал после призывов церкви к переговорам с Россией. Ранее председатель совета церкви Аннетте Куршус сказала, что стороны украинского кризиса должны сесть за стол переговоров и прийти к соглашению.

Спустя некоторое время Мельник добавил, что Мартин Лютер "перевернулся бы в гробу", если бы он видел бессердечность сегодняшней Евангелической церкви Германии.

Что тут комментировать? Гуманист...

А уж кто сказал: "Любите врагов своих", тот вообще должен быть внесен в список "Миротворца" и расстрелян из поганого ружья... Нет, лучше распят на Майдане Незалежности.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Ой написал 02.11.2022 11:37
А что он не правильно сказал? ...
Иуда был предателем обобщенного *добра* ...
Росиия, россияне, Путин и т.д. все представляют собой рафинированное зло ...
Так что правильная и очень культурная оценка ...
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