Экс-посол Украины Мельник назвал "служителями Иуды" Евангелическую церковь Германии.

Такое заявление он сделал после призывов церкви к переговорам с Россией. Ранее председатель совета церкви Аннетте Куршус сказала, что стороны украинского кризиса должны сесть за стол переговоров и прийти к соглашению.

Спустя некоторое время Мельник добавил, что Мартин Лютер "перевернулся бы в гробу", если бы он видел бессердечность сегодняшней Евангелической церкви Германии.

Что тут комментировать? Гуманист...

А уж кто сказал: "Любите врагов своих", тот вообще должен быть внесен в список "Миротворца" и расстрелян из поганого ружья... Нет, лучше распят на Майдане Незалежности.

А.Б.