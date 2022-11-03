КПРФ - единственная сила, разрушившая страну

На днях рано утром слушал на радио бессменного лидера КПРФ Г.Зюганова. Встаю в 5 часов не спится включил радио и узнал голос Геннадия Андреевича. Говорил как из ружья, взахлёб, не обращая внимание на ведущих Е. Афонину и Гамова. Пересказывать нет смысла его выступления в думе, на радио, статьи в газете под копирку. Однако есть и новые заявления.

Оказывается Геннадий Андреевич является полковником, возможно Советской Армии. Слышу впервые, хотя слушаю и читаю более 70 лет. Но и это ещё не всё. На радио говорили о подготовке Украины к применению грязной бомбе и Зюганов заявил, что он испытывал атомное и химической оружие и может охарактеризовать его применение. Таких специалистов встречаю впервые. Может они есть в России, но о них не говорят да и они сами себя не афишируют. Вот кого надо было назначить министром обороны, а может и премьером. Такой талант пропадает сидя в думе.

Однако он не сидит молча, а говорит и пишет не переставая. В газете "Правда" № 119 публикует статью "КПРФ - единственная сила, способная вывести страну из кризиса". 20 октября он провёл видеоконференцию Всероссийского совещания партийного актива КПРФ. Естественно выступил через микрофон о том, что нам объявлена полномасштабная война. Мне не нравится то, что он всё время употребляет слово "нам". По - моему к нему это не относится. Он и его товарищи как жили до объявления так и живут в ус не дуют. Ну, говорит он правильные вещи, его товарищи собирают гуманитарную помощь Донбассу, при этом жизнь в стране народа ухудшается. Более того количество народа в России катастрофически уменьшается. А.Кадыров на днях заявил, что при обстреле Херсонской области погибло 23 чеченских бойцов и 58 ранено. А сколько русских погибло никто не информирует. А сколько убегают от призыва?

Лидер КПРФ начинает своё выступление так: "Я официально обратился к стране с посланием "Всё для фронта! Всё для победы!" Я надеюсь, что все его внимательно изучили, ведь это прямое обращение нашей партии и левопатриотических сил к гражданам страны". Надо не к стране обращаться а к людям этой страны. И это обращение начало действовать. Например, в Пензенской области пошивочные мастерские начали шить перчатки для бойцов. Геннадий Андреевич знает, что его газету народ не читает. Дорого, да и тираж только для коммунистов. Думаю, что на такие проблемы он вообще не обращает внимание, он выше всего этого. Поговорил определённое время и посчитал, что его миссия закончена.

Однако в его докладах встречаются здравые предложения, которые касаются именно его и партии, но он к себе это не относит. Например, всё можно было сделать, но, к сожалению, время оказалось упущено, наши власти вовремя не отреагировали, а теперь остался только тяжёлый выбор". По его мнению после ликвидации Союза власть не проповедовала идеи социализма, справедливости, дружбы и поэтому мы не смогли использовать мягкую силу, поэтому и пришли к справедливости военной силой. Он забыл, что в Крыму воспользовались мягкой за которой стояли войска. Очевидно на Украину войск не хватило, потому что три министра обороны развалили армию и никто не понёс наказание. А теперь гибнут мирные люди, солдаты, рушатся дома, предприятия, инфраструктура.

Всё - таки странно ведёт себя лидер КПРФ. "Мы обязаны максимально отмобилизовать свои силы и решить эту проблему". Отмобилизовать надо было гораздо раньше до начала специальной военной операции, и не ждать годы, когда власть Украины подготовит войска и не только для обороны, но и для наступления.

Восемь месяцев наши войска топчутся на одном месте, теряя бойцов и технику, даже попадают в плен к "фашистам" и нет виновных. Если вы действительно полковник, так поезжайте на Украину, посетите передовые позиции, укажите на ошибки, если они есть и посоветуйте как воевать дальше, чтобы добиться победы, о которой говорите, но ничего не делаете.

О концепции уничтожения нашей страны полковник знал раньше, но стал говорить только сейчас. Американцы разожгли большой пожар на Украине, но прежде они уничтожили Союз при вашем молчаливом согласии и вы всполошились только сейчас. "И нам с вами надо всё сделать для того, чтобы его максимально локализовать". Что подразумевает Геннадий Андреевич под "и нам с вами надо всё сделать". Значит коммунистам и народу? Так делайте, кто вам мешает? И что значит "всё сделать?" Надо было делать раньше. Не разваливать армию оставшуюся от Союза, не разгонять офицеров, не сокращать срок службы призывников, не закрывать заводы производящие вооружение, не разгонять армейскую науку, не вводит аутсорсинг для разворовывания армейского бюджета. Коммунисты всё это видели и молчали, соглашаясь, а сейчас заговорили, думая, что поднимут упавший авторитет.

Г.Зюганов в своих выступлениях вспоминает почти всю историю России. "Россия продула Крымскую войну, продула Русско - японскую, ей ничего было делать и в Первой мировой войне. Она сражалась за деньги банкиров Лондона, Парижа,, Нью - Йорка. Лишь став под Красное Знамя Октября, Знамя победы мы одержали все великие победы. Мы одолели фашизм, прорвались в космос, создали ракетно - ядерный паритет" и почти всё профукали. Весь Запад и США отвернулись от России. Запад по указке США готовит нам крупномасштабную войну. Некоторые республики бывшего Союза даже закрывают въезд нашим гражданам, а США просто издевается над докладом В.Путина на Валдайском форуме и искажает ответы президента на задаваемые вопросы. Во что Запад и США превратили Россию при этом коммунисты вспоминают о гуманитарных конвоях, о венках, цветочках и пионерских лагерях. В этом они видят своё предназначение.

И снова вспоминает о бюджете, который они подготовили заранее. Так продолжается все годы, но депутаты партии власти даже не рассматривают предложения коммунистов. Надо менять стратегию своей деятельности, но на это Геннадий Андреевич не способен. Можно было этот вопрос решить по результатам выборов президента в 1996 году, но и здесь Г.Зюганов струсил.

Смотрите граждане России как осмелел в последние годы главный коммунист. "Сегодня в "Правде", "Советской России" и на нашем сайте опубликован МОЙ материал "Стране нужен бюджет победы и возрождения". Сегодня даже идиот знает, что этот бюджет не будет принят, потому что так делается уже 22 года и это его устраивает. Действий то никаких нет. Поговорил, опубликовал и на покой. А ведь это мы нищие живущие на подачки власти позволили Зюганову так дурить нас. Так будет и дальше.