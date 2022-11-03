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Московский листок

Зеленский хочет в Крым и не боится ядерной войны

Опубликовано 03.11.2022 в разделе комментариев 3

война крым зеленский
Зеленский хочет в Крым и не боится ядерной войны

В интервью чешскому телевидению президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намеревается поехать в Крым: «После победы я поеду в Крым. Очень хочу увидеть море».

Он также заявил, что поездка должна состояться летом. «Что делать зимой на море? Я поеду туда, когда будет тепло», — объяснил Зеленский. 

В том же интервью глава Украины призвал не бояться ядерной войны. «Я считаю, что бояться этого не надо, не надо бояться Россию», — высказался Зеленский.

***

Какие проблемы? Никаких ограничений на посещение Крыма и своей квартиры в Ливадии у Зеленского нет. Виза не нужна. Единственное, рейсов прямых с Украины нет, нужно через Стамбул. Но ничего, все так теперь ездят. А из Москвы поездом, 36 часов. Если бодрые соотечественники Зеленского ничего опять не взорвут.

И России бояться тоже не надо, согласен. 

А вот с ядерной войной - ошибочка вышла. Я понимаю, в институте культуры ничего такого не проходят, но все же ядерная война - это такая штука, которую принято бояться. В западных странах принято. Световое поражение, взрывная волна и ионизирующая радиация. 

Еще можно съездить в Хиросиму и спросить: ну как, не страшно?

Да можно и в Чернобыль, это тоже без визы. На Украине очень много "чернобыльцев", в основном уже было... Можно поинтересоваться - не страшно?

Я, кстати, чернобыльскую катастрофу застал как раз в Крыму. Было и правда не страшно. Просто потом некоторые умерли. Не в Крыму, в Чернобыльской зоне. Вот так взяли, и умерли. Ничего страшного, бывает.

В общем, в Ливадии лучше ничего такого не взрывать. Увидеть море и умереть - это грустно как-то...

А.Б.



Рейтинг:   3.67,  Голосов: 3
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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
pertaitila написал 03.11.2022 02:44
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.
Ой написал 03.11.2022 02:25
А.Б. ...
Сейчас в Украине есть очень хорошее пожелание вам россиянам ...
Желаем вам, вашим детям, вашим родственникам все ваши ракеты на вашу голову ...
И ядерные бомбы тоже туда же ...
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Если наглосаксы его не прихлопнут,как ненужный и отработанный материал
Мечтать не вредно написал 03.11.2022 02:24
Кто бы сомневался.-)
Конечно поедет,еще как поедет.
И море увидит из-за решеток окна автомобиля ФСИН РФ для перевозки зэков.
Но срок отбывать будет на южном берегу Северного Ледовитого океана.
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