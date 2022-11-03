Анатолий Баранов: Очень трудно говорить о полной интеграции, когда у нас даже Крым ещё не вполне…

Дал комментарий "Свободной прессе".

Крупнейшим ретейлерам пока преждевременно заходить в новые регионы России, считает вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, с обеспечением в регионах справляется местная торговля.

«Мы ориентировали коллег на наш проект стратегии развития торговли, в котором изложено наше видение развития отрасли, а также концепцию развития оптовых продовольственных рынков, методические рекомендации по организации ярмарок, уличной торговли», — пояснил он, добавив, что в стратегии, действующей до 2025 года, был сделан упор на развитие как сетевого ретейла, так и ярмарок и рынков.

Правильно ли это? Тем более, все эти сети, сотовые операторы, банки и т. д. даже в Крым до сих пор толком не зашли, так что освоение Таврии и Донбасса может растянуться еще на десятилетия…

— Мне кажется, в Херсон и Энергодар ретейлерам и правда рановато, — говорит главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. — Жаль, в своё время ликвидировали Военторг, вот в самый раз бы сейчас… Ну и в принципе, на фоне растущего украинского терроризма риск и правда велик.

— Мантуров утверждает, что местные сети справляются. Так ли это?

— Я не думаю, что сейчас там толпы ходят по распродажам. Да и денег у людей мало. Работу надо налаживать, а уж потом «Ашан», фитнес, кофейни.

Впрочем, при чем тут Мантуров? Он что, должен загонять торговые сети туда по мобилизации? Если есть запрос ретейлеров на прифронтовую торговлю, то он должен обеспечить. Если нет, то о чем речь?

— А что с местной торговлей? Украинские сети уходят еще быстрее?

— Украинские сети закрываются автоматом, чтобы не попасть под санкции. Местная торговля продолжается, куда деваться, это будут торговать даже под обстрелом. Часть местных франчайзингов сменит бренд, но у них, думаю, пока не налажены поставки — вот тут Минпромторг и обязан помочь тем, кто хочет работать под российской властью.

— По словам Мантурова, в его ведомстве ориентировали коллег на проект стратегии развития торговли, в котором изложено видение развития отрасли, а также концепцию развития оптовых продовольственных рынков, методические рекомендации по организации ярмарок, уличной торговли. Насколько, по-вашему, это панацея в том же Донбассе?

— Не думаю, что панацея вообще существует. Но голода нет точно. Если местная торговля будет справляться, то прекрасно. Если нет, нужно изыскивать дополнительные ресурсы. Я про Военторг неспроста…

— А как насчет поступления донбасской продукции на федеральные рынки? Есть, чему поступать или это уже происходит?

— Насчёт донбасской продукции не скажу, что-то поступает, но идентифицировать трудно. Вот крымская продукция точно есть! Вина, фрукты, рыба и рыбопродукты. Рапану и крымскую барабульку не спутаешь ни с чем. Думаю, искусственных препятствий для продуктов с Донбасса нет.

— Когда по-вашему, можно будет говорить о стопроцентной интеграции? Когда придут федеральные ретейлеры, банки, сотовые компании, запустят транспорт? В Крыму это ведь до сих пор е произошло. Сколько лет потребуется Донбассу?

— Очень трудно говорить о полной интеграции, когда у нас даже Крым ещё не вполне… Вы верно говорите. Ну, и военные действия не способствуют. Никто не хочет рисковать. А чтобы государство как-то здесь активничало, тоже нет такого. Идёт как идёт, местами…