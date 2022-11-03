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Московский листок

Китай завершил сборку национальной орбитальной станции

Опубликовано 03.11.2022 в разделе комментариев 0

Китай завершил сборку национальной орбитальной станции

Сборка на околоземной орбите первой китайской национальной многомодульной станции Tiangong завершена.

В настоящее время на околоземной орбите располагается станция Tiangong, состоящая из модулей Tianhe, Wentian и Mengtian, соединенных в конструкцию Т-образной формы.

В апреле Министерство иностранных дел (МИД) Китая пригласило зарубежных космонавтов присоединиться к проектам на своей орбитальной станции.

Как-то сразу анекдот вспомнил: звонит Гагарин с того света - ну как, потомки, небось уже на Марс высадились?.. С кем, с кем пленными меняетесь?

У нас уже была орбитальная станция "Мир", которую затопили, давно. Потом мы стали жильцами коммуналки под названием МКС, но она тоже скоро станет непригодной для жилья.

Рогозин, пока руководил Роскосмосом, обещал что-то к какому-то дальнему году... А китайцы просто построили свою орбитальную станцию и зовут нищебродов снимать угол.

 А.Б.



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