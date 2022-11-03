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Московский листок

Володин заявил о потере Украиной более половины населения с 2014 года

Опубликовано 03.11.2022 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Володин заявил о потере Украиной более половины населения с 2014 года

Парламентарий сообщил, что с 2014 года из Украины бежало 10,5 миллиона человек, еще 11,2 миллиона людей из Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, приняли решение стать россиянами.

«С 2014 года Украина потеряла 53,7 процента населения. Ее граждане для Вашингтона и Брюсселя — расходный материал: война до последнего украинца ежедневно уносит сотни жизней людей», — написал политик и подчеркнул, что Киев ведет Украину к ее полному исчезновению.

В арифметической части я с Володиным полностью согласен, оценки происходящего у нас, естественно разные.

Но мне интересно, как страна, потерявшая больше половины населения, умудряется сохранять численное превосходство на фронте, причем раза в два? Да еще изначально по численности населения уступая России в 3,5 раза?

Да еще, по словам того же Володина, утратив весь свой промышленный потенциал?

 А.Б.



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