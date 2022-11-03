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Московский листок

Дельфинов выбросили в море, а кто виноват?

Опубликовано 03.11.2022 в разделе комментариев 0

экономика севастополь развожаев
Дельфинов выбросили в море, а кто виноват?

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что дельфинов выбросил в море владелец дельфинария, и назвал данный случай вопиющим.

"Вижу в соцсетях вопиющий случай - владелец дельфинария в парке Победы выкинул в море питомцев. Жаль, нельзя так же поступить с ним. Возможно, ледяная вода остудила бы его "пыл"… Животных, не приученных к природе, попытаемся спасти, а монстра, зарабатывающего на них, желательно бы самого отправить за решетку", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Погодите, господин губернатор, а разве хозяин дельфинария выпустил дельфинов в море не потому, что иначе они умерли бы от голода?

Как вышло, что дельфинов в городе под вашим чутким управлением оказалось нечем кормить?

Я ж понимаю, сейчас народ по дельфинариям не ходит, и денег в кассу, соответственно, не приносит. Но почему в приморском городе не нашлось рыбы, чтоб накормить животных?

Вы интересовались, сколько стоит в Севастополе рыба, которая плавает буквально вот, у пирса? Рапана, которую мы раньше не ели, а просто выбрасывали, оставляя себе ракушки, теперь 800 рублей за килограмм!

Впрочем, в Черном море у дельфинов нет естественных врагов, и рыбы они себе наловят по-любому.

Чего нельзя сказать про людей, живущих под вашим чутким управлением в Севастополе, господин губернатор.

 



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