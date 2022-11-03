В Мелитополе рано утром прогремело около шести взрывов

Около 5-6 мощных взрывов прогремели в Мелитополе Запорожской области рано утром, передает корреспондент РИА Новости.
Дальше можно не читать... Так пять или шесть? Ну сосчитать до шести точно, без погрешности можно?
Я понимаю, в 5 утра спросонок... Но можно ведь уточнить, пять или шесть?
Иногда от такой неточности может зависеть жизнь. Одна или две. Но если одна из них ваша, то это имеет уже принципиальное значение, ведь правда?
Профессионалы...
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Ой написал 03.11.2022 12:07
Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров и коллаборант россиян и государственный изменник Владимир Рогов в Telegram
Прямая речь Федорова: *Бавовна вместо будильника для оккупантов Мелитополя. В 5 утра в южной части города было очень громко. По предварительным данным, разрушена часть захваченного рашистами завода *Рефма*, где размещался один из основных штабов личного состава оккупантов*.
Детали: Мэр города добавил, что сейчас считают количество ликвидированных захватчиков.
Информацию об утренних взрывах в Мелитополе подтвердил и коллаборант Рогов.
По его словам, в районе 5:40-5:50 утра в городе прогремело 6 мощных взрывов.