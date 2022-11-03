В Мелитополе рано утром прогремело около шести взрывов

Около 5-6 мощных взрывов прогремели в Мелитополе Запорожской области рано утром, передает корреспондент РИА Новости.

Дальше можно не читать... Так пять или шесть? Ну сосчитать до шести точно, без погрешности можно?

Я понимаю, в 5 утра спросонок... Но можно ведь уточнить, пять или шесть?

Иногда от такой неточности может зависеть жизнь. Одна или две. Но если одна из них ваша, то это имеет уже принципиальное значение, ведь правда?

Профессионалы...