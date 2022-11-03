Володин заявил о потере Украиной более половины населения

Здравствуйте, по предложению наших зрителей снова публикую номер карты: 4276 1609 4595 4072
Еще раз спасибо всем, дело даже не в том, что деньги нужны, а в том, что таким образом проект становится общим, а не частным делом одного или нескольких вышедших в тираж жкрналистов. И можно позволить себе быть по-настоящему независимым.
Итак, сначала без комментариев.
- Сообщается о предотвращении теракта на территории Запорожской АЭС
- Депутат Госдумы Шеремет выступил за увеличение срока службы в армии до двух лет
- США могут ввести санкции против КНДР за поставки оружия РФ
- В МИД Финляндии заявили о риске кризисной ситуации из-за расширения НАТО
- Переброска американских военных на Украину может перерасти в полномасштабное столкновение с Россией
А теперь подробно.
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
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