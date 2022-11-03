Здравствуйте, по предложению наших зрителей снова публикую номер карты: 4276 1609 4595 4072

Еще раз спасибо всем, дело даже не в том, что деньги нужны, а в том, что таким образом проект становится общим, а не частным делом одного или нескольких вышедших в тираж жкрналистов. И можно позволить себе быть по-настоящему независимым.

Итак, сначала без комментариев.

- Сообщается о предотвращении теракта на территории Запорожской АЭС

- Депутат Госдумы Шеремет выступил за увеличение срока службы в армии до двух лет

- США могут ввести санкции против КНДР за поставки оружия РФ

- В МИД Финляндии заявили о риске кризисной ситуации из-за расширения НАТО

- Переброска американских военных на Украину может перерасти в полномасштабное столкновение с Россией

А теперь подробно.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

1 Зеленский хочет в Крым и не боится ядерной войны

https://forum-msk.org/material/news/1...

2 Китай завершил сборку национальной орбитальной станции

https://forum-msk.org/material/news/1...

3 Володин заявил о потере Украиной более половины населения с 2014 года

https://forum-msk.org/material/news/1...

4 Дельфинов выбросили в море, а кто виноват?

https://forum-msk.org/material/news/1...

5 В Мелитополе рано утром прогремело около шести взрывов

https://forum-msk.org/material/news/1...