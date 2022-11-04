Обычные люди не должны мёрзнуть, а вот те, кто мешает чиновникам...

Продолжается противостояние на Кривошлыковском 4. «У нас прошёл юбилей» – смеются жильцы. — «Администрация говорила, что никого из нас к 1 ноября тут не будет, а мы ещё тут».

Напоминаем, объявленный повод для выселения – трещина в доме. Отметим, что жильцы писали про эту трещину более 10 лет (требуя капремонта), но власти трещинная угроза беспокоила не больше, чем шерифа проблемы индейцев. А потом внезапно трещина превратилась из незначимой и незаметной в угрожающе смертоносную. По подозрению жильцов — это произошло потому, что территорией заинтересовался застройщик.

Итак, с 1 сентября 2022 года в доме отключили все коммуникации. В результате проявленного следственным комитетом интереса — свет и холодную воду включили 14 октября, а вот газа и отопления, а также горячей воды (которая в доме греется газовыми колонками) нет до сих пор.

Отметим, что как говорилось в одном популярном телесериале — «зима близко» даже в Ростове. Сити-менеджер Ростова-на-Дону (г. Логвиненко) недавно заявлял, что «люди не должны мёрзнуть», но те, кто живёт на территории, нужной чиновникам, видимо, не люди.

В ответ на вопросы жильцов Управляющая компания и «Теплокоммунэнерго» пишут, что готовы подключить недостающие коммуникации, но им нужно провести работы внутри дома, в тех квартирах, из которых городские власти, всё-таки, смогли выжить людей (в квартирах, действительно, были демонтированы трубы, причём, вряд ли самими съезжающими жильцами). Городские власти согласования не дают.

Зам главы района уже перестал снимать трубку, когда звонят жильцы.

Впрочем следует отметить, что один канал для связи жильцов с городскими чиновниками остался. Правда, односторонний. А, именно, под публикациями в интернете о данной проблеме начали появляться комментарии от лица администрации района, о том, что «работы по устранению дефектов во внутренних сетях теплоснабжения» ведутся и ожидается их завершение… Жителяи бы порадоваться, но не могут. Не видят они никаких работ.

А ещё городские чиновники демонстрирует замечательную эрудицию и знание школьной программы. Так господин Пономарев (он в Ростове департамент ЖКХ возглавляет) заявил, что отопление включать нельзя, потому как трещина расходиться будет.

«Всем известно, что если вода замерзает, то она расширяется. И если вода от дождя или снега будет попадать в холодный дом и там замерзать, то трещина будет расширяться. Ведь можно же почитать хотя бы литературу специальную», — комментирует одна из жительниц дома, Мария Зинькова.

Впрочем, когда в России «знание» физики мешало присосаться к казне, скорее уж, наоборот. Такие дела.