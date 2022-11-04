Что есть человек? Доказательство от противного

Если не Душа и Дух, то что?

Как «учёные» доказывают, что у человека не может быть ничего (ни Души, ни Духа) отдельного от тела? Они доказывают это утверждением, что всё, что у нас есть, и что мы ощущаем, как свою личность, и что обеспечивает создание и существование нашего тела, заключено только в нашем теле – в атомах, из которых состоит наше тело. И ни в чём больше!

А я доказываю наличие у нас Души, причём, бессмертной Души, и наличие у нас Духа тем, что отрицаю возможность строительство и обеспечение существования нашей личности и строительство и обеспечение существования нашего тела самими атомами нашего тела. Тело, его атомы на это не способны! То есть я исхожу из мысли, что если тело не способно на такой подвиг, то, значит, есть у нас и Дух – строитель и хозяин нашего тела, и Душа – собственно мы.

Но у меня всё время возникает мысль, что я, переходя на понятия химии, мало кому могу хоть что-то объяснить и, следовательно, доказать. Боюсь, что особо безуспешны мои доказательства в кругу образованцев, причём, тех, кто что-то слышал о химии. Я ведь этим идиотам не могу объяснить и простое – что нельзя мерять количество вещества не килограммами, а искусственной расчётной величиной – молями, - как нельзя мерять количество денег не рублями, а купюрами.

И я всё время ищу образный пример, чтобы показать, что глупо приписывать атомам, составляющим тело, способность самим создать тело, организовать его существование, да ещё и создать интеллект и эмоции живого существа. Повторю себя – то, что нам сегодня известно об атомах прямо кричит - атомы на такой подвиг не способны!

У нас с женой время от времени проводит время внук , который только в этом году пошёл в школу, и я, чтобы заинтересовать его побольше кушать (помогаю бабушке), как-то купил пакет с вермишелью, выполненной в виде маленьких букв русского алфавита. Что касается еды, то особого успеха эта покупка не принесла, но этот пакет с буквами натолкнул меня вот на какую мысль.

На сегодня известно 118 химических элементов – 118 типов атомов, из которых состоит всё то сущее, что мы видим, и мы в этом числе. А в русском языке используются 33 буквы, плюс знаки, плюс цифры, плюс прописные и строчные буквы, то есть при письме мы используем примерно столько же разных значков, сколько сегодня известно типов атомов (типов химических веществ). Давайте считать, что каждый значок, который мы используем при письме – это какой-нибудь атом.

Атомы имеют свойство соединяться с другими атомами в некие соединения, называемые молекулами (но не с какими попало, а с определёнными атомами). А вот теперь аналогия из русского языка – соединение (построение рядом) определённых букв и знаков даст нам слова. Ещё раз: соединение букв даст нам слово, а соединение атомов – молекулу. Дальнейшее соединение теперь уже молекул в более крупные молекулы, будет аналогично соединению слов в предложения и даже в страницы текста.

Клетки тела живого существа состоят в основном из белковых молекул – из очень сложных соединений множества атомов. Этих молекул в природе очень много - существует примерно от 10 миллиардов до триллиона различных белковых молекул, обеспечивающих существование около миллиона видов живых организмов, начиная от вирусов и заканчивая человеком.

А теперь оценим, сколько в молекуле атомов, чтобы сравнить с текстом русского языка по количеству в этом тексте знаков.

Молекулярная масса белков колеблется от 6000 (нижний предел) до 1000000 и выше. Состоят белки в основном из углерода, азота, водорода, кислорода и серы – их масса от 1 до 32, и в молекуле эти атомы расположены не как попало, а в строжайшем прядке, - как буквы в словах книги. Если мы для расчёта среднего содержания атомов в белковой молекуле примем среднюю массу атома в ней равной атомной массе азота (14), то можем прикинуть, что в молекуле различных белков от 500 до 80000 и больше атомов, к примеру, число атомов, входящих в белковые молекулы клеток мускулов человека можно оценить в 270000. А это даёт основания представить белковые молекулы даже не в виде слова, а уже в виде осмысленного текста, причём, размером от одного абзаца, до 150 книжных страниц и более. Это всего лишь одна молекула белка.

Тело человека состоит из 100 триллионов клеток – 10 в 14-й степени, - а средняя клетка содержит 42 миллиона белковых молекул. Грубо говоря, если мы размер белковой молекулы примем в 50 тысяч атомов, а толстенькой книгой в 800 страниц будем считать книгу в два миллиона знаков, то различные атомы в одной клетке живого организма расположены в таком же строгом порядке, как и буквы в более чем миллионе книг по 800 страниц! (42 миллиона разделим на два и умножим на 50 тысяч - это столько упорядоченных атомов в одной клетке тела!).

А тело человека состоит из 230 типов клеток, то есть, та библиотека, которую представляет из себя человек, содержит 230 разделов (типа клетки печени, клетки крови, клетки мозга и т.д.), и в этой библиотеке содержится грубо говоря, 10 в 21-23 степени (от одного до 100 секстиллионов) толстых книг, в которых по два миллиона букв – атомов – расположены в строжайшем порядке! Только книг! В 800 страниц каждая!

А ведь ещё и нужно знать, где, как и в каком месте тела расположить эти знаки, составляющие 230 типов клеток.

Я пишу очень много, думаю, что в мире мало, кто пишет столько, не хочу заморачиваться не имеющими значения подсчётами, но полагаю, что в год я выстраиваю в определённом порядке как раз около 2 миллионов букв и знаков. Так вот, если бы я в роли бога создавал человека и с такой же производительностью занимался осмысленным выстраиванием атомов в теле человека, то мне потребовалось бы на одного человека затратить 100 секстиллионов лет, это грубо, в несколько триллионов РАЗ больше, чем считают возраст всей нашей Вселенной. И если бы к этой моей работе подключилось всё человечество, то это бы мало что изменило в конечном итоге.

Понимаете, в чём тут дело: имеющийся на сегодня опыт химии и найденные химиками законы на такой подвиг совершенно не способны. Законы термодинамики вообще против всякого упорядочивания – энтропия не даёт! Поэтому результат химических реакций усредняется – в ходе химических реакций получается вот такая смесь атомов и молекул, как смесь букв у меня в пакете с макаронами. В этом пакете случайно могут рядом находиться буквы, составляющие слово «мама», где-то в другом месте макаронины сложатся в слово «мыла», а ещё дальше – в слово «раму», нельзя исключить, что они окажутся рядом и даже сложится в предложение «Мама мыла раму». У природы были огромный реактор в виде мирового океана и пару миллиардов лет на эксперименты, да и то, природа с помощью известных нам законов могла усложнять молекулы до определённого предела, а дальше обязаны были вступить в работу иные, сегодня не известные нам объекты и силы, подробности возникновения которых я опущу.

А у нас взрослый человек «в сборе» получается не за миллиарды, а всего за 17 лет. Как?? Кто упорядочил расположение всех атомов в его теле?

Мы обязаны найти этот объект и понять, что и как его создаёт, поскольку без наличия такого объекта ничего принципиального в биологии объяснить невозможно. Я всё время привожу пример, что можно взять в нужной пропорции и в нужном весе все атомы, из которых состоит жёлудь, закопать их в землю и ничего не произойдёт, а можно закопать 10-граммовый жёлудь, и через 50 лет на этом месте будет дерево в 10 тонн весом. Почему? Потому, что у жёлудя есть что-то, чего мы не видим, и не знаем, как это создать. И до сих пор не знаем, хотя бы, чем и как это создаётся. Какой тут может быть иной ответ?

Вот если бы я был биологом, но в отличие от современных биологов знал ещё и химию с арифметикой, то прикинув, что стоит расположить атомы в теле человека, я бы уже уверовал в бога и ходил бы по квартирам с вопросом: «Не желаете ли поговорить о господе нашем, Иисусе Христе?». Поскольку, только введя в размышления всемогущего бога, в биологии можно объяснить, как строится тело живого существа.

Но бога нет! Тогда что есть?

Если вы вдумаетесь в происходящее, то поймёте, что ни бог, ни что-то разумное и не требуются, поскольку все эти процессы упорядоченного расположения атомов в живом существе можно осуществить с помощью программ – автоматически. Но чтобы эти программы можно было использовать, нужен компьютер.

Тут отвлекусь, чтобы пнуть биологов с их «информацией в ДНК». Глупцы! Записанная информация никому не нужна, если нет устройства для её считывания! Вот у вас флэшка с записанной информацией – что вам от неё толку без компьютера? Куда вы её воткнёте? Хорошо, положим, что на ДНК хромосом записана информация, а кто и как её считывают?

Чем физически является информация, как таковая, и программы по её обработке, в компьютере или на той же флэшке? Как её «пощупать»?

Это структурированное магнитное или электрическое поле. Это структурирование аналогично азбуке Морзе (хотя кто сейчас знает, что это?), на которой двумя знаками записывается и считывается любая информация. В компьютере закрепляются эти структурированные поля на жёсткой основе – магнитное на магнитном диске, а электрическое на специальных кристаллах.

Какое поле создаёт жизнь – живые организмы? Вот это и пытается изучить институт «Бессмертие жизни». Возможно, это гравитационное поле, возможно, вообще пока ещё неизвестное поле – какое-нибудь биополе. Важно, что оно есть, раз на Земле есть жизнь, и эта жизнь невозможна без некоего компьютера. Что является для этих компьютеров всех организмов жесткой основой для записи файлов программ и памяти? Эфир! Да, тот самый эфир, наличие которого отвергал Эйнштейн и отвергают уверовавшие в его святость лица, кормящиеся от как бы изучения физики. Те же, кто не тупо бьют поклоны глупостям Эйнштейна, а пытаются понять устройство мира, считают эфир первокирпичиками вещества – частицами вещества размером примерно 10 в минус 100 степени метра или более чем в миллион раз меньше электрона. Интересно, что в подлинной таблице Менделеева был эфир, а ячейка для эфира располагалась в нулевой группе с инертными газами и в нулевом ряду.

Поэтому не буду писать ничего больше, поскольку и написанное уже будет представлять трудность для масс, особенно для масс с высшим образованием. Подведу итог.

Создать живое тело из атомов, имея в своём распоряжение только атомы, невозможно ни человеку, ни до сих пор найденными в природе силами.

Создать тело живого существа можно только по программам его строения и функционирования.

В теле живого существа нет ничего похожего на устройство для записи этих программ и для их считывания, в теле нет ничего похожего и на сами программы.

Отсюда следует вывод, что объект, с помощью которого из атомов строится тело живого существа (я назвал этот объект Духом), не состоит из атомов, что позволяет говорить, что этот объект хотя и связан с атомами тела, но находится вне атомов – вне тела.

Теперь надо перейти к строительству Духом Души человека – строительство того, чем мы себя ощущаем. Но об этом в продолжении.

(продолжение следует)