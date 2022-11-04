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Московский листок

Зеленский не поедет на саммит G20, потому что ему не нравится состав

Опубликовано 04.11.2022 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Зеленский не поедет на саммит G20, потому что ему не нравится состав

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие своего участия в саммите G20. По его словам, он откажется от поездки, если на конференцию приедет российский лидер Владимир Путин. 

«Позиция моя личная и Украины была в том, что если лидер РФ примет участие, то Украина не будет принимать», — заявил Зеленский, отметив при этом, что Киев готовится к предстоящему саммиту, который состоится 15-16 ноября на острове Бали. 

Ранее президент Украины потребовал исключить Россию из G20 из-за приостановки ее участия в зерновой сделке. По его мнению, стране «не место» в объединении.

***

Вот список стран "большой двадцатки".

1 Аргентина 

2 Австралия 

3 Бразилия 

4 Германия 

5 Индия 

6 Индонезия

7 Италия 

8 Канада 

9 Китай 

10 Великобритания 

11 Мексика 

12 Россия 

13 США

14 Турция 

15 Франция 

16 Южная Корея

17 ЮАР

18 Япония 

19 Саудовская Аравия 

20 Европейский союз 

Найдите тут слово "Украина" и вообще слово на букву "У"?

То есть страна, не входящая в международное объединение и навряд ли имеющая шанс когда нибудь в него попасть, требует, чтобы постоянного члена этой организации не допускали на ее заседание, а лучше, чтоб вообще исключили. В противном случае она не примет участие в заседании. На которое ее пригласили, и не более того.

Ну не приезжайте, у вас там и без того много дел. Большие ребята и без вас, в общем-то, разберутся. 

Как-то на фоне разных серьезных переживаний внешнеполитическое ведомство Украины несколько отдалилось от реальности.

Кстати, Россию исключили из G7, которое уже было стало G8, а потом опять уменьшилось до семи. Исключили из-за Украины, заметим, но не по ее требованию.

Но G7 - это вообще очень странное объединение. Если G20 имеет квалифицирующий признак - величину экономики, то "семерка" составляется совершщенно волюнтаристски. В итоге в нее не входят крупнейшие экономики планеты - Китай, Индия, Россия, Индонезия, Бразилия, Турция, Южная Корея. Зато входит Канада, к примеру, ВВП которой почти в 2 раза меньше, чем у Бразилии или Индонезии.

В общем, список бывших крупных колониальных империй, потерявших заморские земли, но пытающихся сохранить влияние.

Но Украине и тут не светит ничего тем более.

Скромней надо быть, мне кажется...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Путину обязательно нужно поехать написал 04.11.2022 02:49
Зеля никто,и звать его никак.
Ибо,он марионетка,не имеющая права голоса.
Тем более наркоман.
Так,что обращать внимание на западную подстилку-это просто себя не уважать!
Кроме того,ВВП и с неадекватным дедулей, с поехавшей крышей,который здоровается с призраками -главой Пиндостана,тоже не стоит встречаться.
Ибо,скоро его политической карьере каюк!
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