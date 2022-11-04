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Московский листок

Сегодня День народного единства. Галантерейщик и кардинал - это сила!

Опубликовано 04.11.2022 автором в разделе комментариев 0

царь республика
Сегодня День народного единства. Галантерейщик и кардинал - это сила!

Если буквально, то где устроители праздника увидали это народное единство? Особенно во время мобилизации - очереди на границах явно говорят о единстве народа.

Читаем официоз: "Этот праздник связан с окончанием Смутного времени на Руси после того, как Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский в 1612 году освободили Москву от польско-литовских интервентов.

На Руси с 1584 по 1613 было Смутное время. Династия Рюриковичей прервалась после смерти Ивана Грозного, и в стране воцарился хаос. В 1613 году на престол взошел первый из династии Романовых, а Русь была освобождена от захватчиков.

Праздник учредили еще в XVII веке, но после революции 1917 года его перестали отмечать".

Ну ладно, что династия прервалась со смертью Ивана Грозного - на самом деле его сын Федор Иоаннович царствовал еще 15 лет, с 1584-го по 1598-й.

Новая мода - поп с гармошкой! Мы-то думали, что праздник учредили, чтобы стереть память о 7 Ноября. Который теперь называется "днем парада на Красной площади в 1941-м году". А с чего это проводили парад в осажденной Москве? Ну, захотелось так, наверно...

А оказывается, вон оно как!

А правда вот в чем: в 1649 году царь Алексей Михайлович распорядился отмечать день Казанской иконы Божией Матери 22 октября (по юлианскому календарю), когда у него родился первенец Дмитрий Алексеевич.

В связи же с событиями Смутного времени в этот день ничего не происходило.

Да и событие странное: 26 октября (5 ноября) командование польского гарнизона Кремля подписало капитуляцию, выпустив тогда же из Кремля московских бояр (законное правительство России) и других знатных лиц, среди которых находился и будущий царь Михаил Фёдорович. То есть будущий царь находился под защитой польского гарнизона от смутьянов, будущих народных героев... Ну типа переходящего красного знамени.

В чем же такая радость от этого события, от окончания Смутного времени?

Да в том, что то, что называлось Смутой, было по сути одной из первых в Европе антифеодальных революций, через 2 года после голландской.

Дело в том, что после смерти царя Бориса Годунова великий дьяк Андрей Щелкалов, по сути, премьер-министр, издал документ, передававший всю полноту власти Боярской думе. То есть установил в России феодальную республику.

Реально власть все равно осуществляли цари, но, начиная с Годунова, семь царей подряд получали власть путем выборов, по решению Боярской думы. И состав этой думы, по сути, аналога палаты лордов, не менялся всю Смуту, и возглавлял ее первый думский боярин князь Мстиславский, жалование которого было больше, чем у царя.

Но с избранием последнего выборного царя Михаила Романова высшая власть снова стала передаваться по наследству, и постепенно становилась абсолютной, а феодальная революция с царем Михаилом завершилась.

Вот, собственно, что и празднует сегодня как бы республиканская Россия - подавление первой республиканской революции и установление абсолютизма династии Романовых-Захарьиных. Симтоматично...

С праздником!

 



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