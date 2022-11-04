Репутационные риски теперь становятся уголовно наказуемы?

Материалы, опубликованные на канале журналиста Андрея Караулова, имели признаки клеветы и нанесли репутационные риски главе Ростеха Сергею Чемезову, поэтому было приняло решение обратиться в следственные органы, прокомментировали ТАСС в госкорпорации.

В четверг в доме Андрея Караулова прошел обыск в рамках уголовного дела о клевете по заявлению Сергея Чемезова. Как сообщил журналист агентству ТАСС, он проходит свидетелем по данному делу.

Ну, обыски у свидетелей - это на мой взгляд вообще странная практика нашей правоохранительной системы. Осталось только объявлять свидетелей в розыск и начать аресты свидетелей.

Ну правда, вы стали свидетелем преступления, на каком основании вас обыскивать? Вы виноваты в чем-то?

Если вы подозреваемый, то понятно, но если вам такой статус следствием не присвоен, то на каком основании вас обыскивать? В надежде найти что-нибудь такое, что переведет вас в разряд подозреваемых и даже обвиняемых?

Конституция гласит по этой части уклончиво: "Статья 25. Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения".

Наверно, судебное решение имело место, но как можно выносить судебное решение в отношении человека невиновного ни в чем? По крайней мере, никакой суд виновным Караулова пока ни в чем не признал.

Да и что можно такого найти в деле о клевете? Ну разве что расписку типа "я такой-то обязуюсь оклеветать такого-то". Но что-то мне подсказывает, что Караулов в здравом уме и трезвой памяти таких расписок не оставлял.

Сама клевета - особая статья, которая требует от пострадавшей стороны доказать заведомость, то есть то, что обвиняемый знал о ложности обвинений и тем не менее злокозненно обвинил. Как это доказать? Да никак, в сущности.

Ну разве что обвиняемый сам признается во всем чистосердечно - не за этим ли обыскивают потенциальных клеветников, чтоб сделать их сговорчивей и сотрудничать со следствем? Но Караулов на лоха не похож,опытный человек, матерый, можно сказать.

Вообще при президенте Медведеве клевета была выведена из уголовного кодекса. А потом, при втором пришествии Путина, обратно туда возвернута. Не по настоятельной ли просьбе друзей президента, на которых постоянно кто-нибудь клевещет?

Все ведь знают, что они - кристально честные люди. По должности...

А.Б.