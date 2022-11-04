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Московский листок

Джо Байден сказал, что США в скором времени освободят Иран

Опубликовано 04.11.2022 в разделе комментариев 0

иран сша война
Джо Байден сказал, что США в скором времени освободят Иран

Либо жители этой страны «освободят себя сами». Такое заявление американский президент сделал на предвыборном митинге в Калифорнии в поддержку кандидата от демократов.

«Не волнуйтесь, мы освободим Иран. Или они в ближайшее время освободятся сами»,— сказал Джо Байден во время предвыборной речи, когда десятки демонстрантов собрались снаружи с транспарантами в поддержку иранских протестующих.

После гибели 22-летней девушки Махсы Амини, которую задержала полиция нравов за неправильно надетый хиджаб, в Иране начались протесты. Силы безопасности назвали причиной гибели девушки сердечный приступ, но ее родные считают, что она погибла после избиения в центре для задержанных.

Это интересно, от кого освободят Иран американцы?

Конечно, убивать, да и вообще задерживать на неправильно надетый платок - это что-то средневековое. Так что, Байден намерен освободить Иран от ислама?

Так Америка уже освободила Ирак, который был при Саддаме Хусейне вообще светской страной. А теперь там вообще черт-те-что. 16 сентября 2004 Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан заявил, что вторжение в Ирак было незаконным и противоречило уставу ООН.

Америка освободила и Афганистан, сначала от элементов светского правления, а потом и от самой себя.

Кто там на очереди?

 А.Б.



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