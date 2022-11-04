Что нам показали, там мы не обнаружили

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что не обнаружило признаков скрытой ядерной активности на трех украинских объектах, где его специалисты проводили проверку. Об этом сообщила пресс-служба агентства в Twitter.

«Инспекторы МАГАТЭ завершили проверку на трех объектах Украины по просьбе правительства страны и не обнаружили никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России подтвердили информацию СМИ о возможной провокации Киева, связанной с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса.

Вообще странно, МАГАТЭ проводит проверку на 3 объектах по просьбе Киева, в то время, как только АЭС на Украине - пять! И на этом основании утверждает, что все чисто?

На Украине действует всего одно сухое хранилище отработанного ядерного топлива — на Запорожской АЭС, к которому по понятным причинам украинские специалисты не имеют сейчас доступа.

Большая часть отработанного топлива с трёх остальных АЭС — Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской вывозится для переработки и захоронения на территорию РФ. Видимо, сейчас не вывозится. И где на данный момент это отработанное топливо?

На Украине имеется еще одно хранилище мокрого типа в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Здесь накопилось более 21 тысячи тепловыделяющих сборок, около двух тысяч отработавших дополнительных поглотителей и более 23 тысяч удлиняющих стержней. Что с этими отходами происходит сейчас?

Ну и имеется большое количество ядерных НИИ, лабораторий - их, видимо, МАГАТЭ не проверяло?

И, конечно, месторождения урана числом 9 штук, в том числе знаменитые Желтые воды с обогатительным комбинатом. И что, это все тоже проверяло МАГАТЭ? Сомневаюсь... Да и навряд ли это возможно.

А.Б.