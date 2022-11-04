Празднуем гибель первой республики и установление абсолютизма

Здравствуйте, по предложению наших зрителей снова публикую номер карты: 4276 1609 4595 4072

Стало больше комментариев, в том числе содержательных, а вот посещаемость снизилась почему-то. По большому счету, неважно, монетизации все равно нет, но хотелось бы все же расширять аудиторию понемножку. Может, поможете с репостом?

Ну и предложения тоже принимаются, конечно.

Итак, сначала без комментариев.

- G7 и Австралия договорились установить потолок цен на российскую нефть

- В России увеличат основной калибр армейских автоматов, видимо, враг стал крупней

- Си Цзиньпин не пожал руку Шольцу на встрече в Пекине

- Южная Корея подняла истребители из-за 180 военных самолетов КНДР

- ЕС изучит возможность использования активов ЦБ РФ для восстановления Украины

А теперь подробно.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

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