Празднуем гибель первой республики и установление абсолютизма

Здравствуйте, по предложению наших зрителей снова публикую номер карты: 4276 1609 4595 4072
Стало больше комментариев, в том числе содержательных, а вот посещаемость снизилась почему-то. По большому счету, неважно, монетизации все равно нет, но хотелось бы все же расширять аудиторию понемножку. Может, поможете с репостом?
Ну и предложения тоже принимаются, конечно.
Итак, сначала без комментариев.
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А теперь подробно.
#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости
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