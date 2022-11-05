Клуб юных моряков потихоньку умирает, как и умирают корабли, изгнанные из Москвы

1 ноября 2022 г. юбилей московского Клуба юных моряков. Именно в этот день, в 1957 году был основан первый учебный корпус. С этого времени:

«Первый в нашей стране Клуб юных моряков стал крупнейшим из подобных – заслуженные адмиралы и старшие офицеры флота готовили будущих моряков, речников и полярников. Тысячи детей, десятки шлюпок и более 10 учебных судов. Всё это было!» - пишут в своем открытом письме работники клуба.

Отметим, что большинство выпускников клуба связывало свою жизнь с военным или гражданским флотом. Но. Но клуб стоял на дорогой земле (Химкинское водохранилище). Слишком дорогой для обучения курсантов морскому делу.

В 2013 году КЮМ передали под руководство Центру военно-патриотического и гражданского воспитания (ныне Московский Центр Патриот. Спорт). Специализация центра — воспитание патриотизма через киберспорт (орки — это патриотично, не находите?), а также развал молодёжных организаций с целью передачи материальных ценностей заинтересованным лицам.

В итоге корабли, на которых курсанты ходили в навигацию, были перегнаны на Городецкий судоремонтный завод. Условия хранения там? Достаточно упомянуть, что одно из судов, теплоход «Беляков», этой весной было затоплено.

«Ведь их предупреждали, что скидывать на воду на зиму теплоход с заваренными дейдвудными трубами без испытания — нельзя. В результате после подъёма «Белякова» – двигатели в воде, электрика вся мокрая, часть имущества украдена» (здесь и дальше цитирую по открытому письму работников клуба).

Отметим, что перебирать двигатели отправили людей из КЮМа, но только осенью, когда двигатели были испорчены уже безвозвратно (электродвигатель состоит из разных металлов — сталь, медь, алюминий и т.д., в итоге в воде образуются электролитические пары и здравствуй, быстрая коррозия!).

Также курсантов водили в бассейн – новое руководство отменило. Помимо практики на теплоходах были и шлюпочные походы. Сейчас проводятся в виде – вывезли на автобусах на водохранилище, поселили в гостинице, дали немножко покататься на шлюпках. Гвоздь программы — палатка, в которой кормят всяким деликатесом (естественно, не детей, а почётных гостей). Сами шлюпки, кстати, тоже находятся в крайне плачевном состоянии. Никто не чистил, никто не лакировал (для водостойкости) деревянные части шлюпок. В итоге дерево просто плесневеет и гниёт.

Ещё в настоящее время готовится к сдаче в металлолом макет корабельной рубки (раньше был на ВДНХ) и плавучий причал.

«А Клуб потихоньку умирает, как и умирают корабли, изгнанные из Москвы. Именно умирают!»(из открытого письма).

Такие дела. Площадь, особенно рядом с акваторией Химкинского водохранилища, в России в цене.

Правда, власти говорят о патриотическом воспитании, обновленной морской доктрине, в которой есть пункт о развитии сети клубов юных моряков. О развитии флота (морского и речного вообще) и о северном морском пути в частности. Ну, у нас власти много о чём говорят!