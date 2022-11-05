Что есть человек? Строительство души

Итак, организм - это тело из белковых молекул и биологический компьютер, строящий тело и управляющий им, этот биологический компьютер я называю Духом этого организма. Я не буду повторять свою гипотезу о том, в связи с чем и как 3,8-3,5 миллиардов лет назад на Земле, в океане у сгустков белковых молекул, ставших зачатками жизни, возник первый Дух - как возле этих сгустков появились насколько файлов первого биологического компьютера и этот сгусток стал живым. Файлы привычного нам компьютера легко копируются, и точно так же и файлы возникших Духов всего живого обязаны легко копироваться в ходе процесса размножении этих организмов.

Собственно, размножение так и происходило и происходит – копировались файлы Духа, а затем ими создавалась и копия тела. Неумолимо действовал естественный отбор – те организмы, которые не делились нужным природе образом, просто дохли от старости или их сжирали более удачливые организмы, а жить и множиться оставались только те, кто соответствовал природе, соответствовал её условиям на тот момент.

Но при копировании файлов Духа в момент размножения, возможен сбой, возможна ошибка как точности копирования, так и точности деления файлов, когда их число в Духе потомства могло возрастать. И эти ошибки в файлах Духа могли быть, во-первых, убийственными – организм от них погибал, а, во-вторых, могли быть благоприятными, совершенствующими организмы, приводя к их эволюции (появлению более развитых форм жизни у потомства) и к большей приспособленности потомства к меняющимся на Земле условиям.

Ещё раз – на Земле был огромный реактор в виде мирового океана, в этом реакторе были растворены все виды атомов, бушевали бури и возникали течения, перемешивающие океан, били молнии, добавляющие в процесс синтеза ещё и электричество, и был раздел фаз, необходимый для проведения химических реакций с образованием новой фазы. Всё было для синтеза белковых молекул. И были миллиарды лет, в ходе которых каждую секунду происходили триллионы делений живых организмов с получением миллиардов ошибок, в результате которых, образно говоря, из каждой сотни тысяч 99999 организмов гибли, а один получал свойства более развитого, и более приспособленного существа к условиям Земли того периода.

Иногда говорят, что учёные, сколько ни пробовали, не смогли создать мало-мальски сложные белковые молекулу в лабораторных условиях, ну, а о том, чтобы создать Дух, эти учёные и не думали. Поэтому вам будут говорить, что описанное мною зарождение и эволюция жизни невозможны! И у меня опять доказательство своих утверждений «от противного» – а у этих учёных в распоряжении был химический реактор, размером с океан, и миллиарды лет для проведения эксперимента? Нет? Ну, тогда о чём разговор?

Помимо эволюционного совершенствования живых организмов (а оно шло, напоминаю, по принципу – не годные природе выбывают, годные – остаются), Духи наиболее развитых организмов начали испытывать нехватку поступающей информации о мире, в котором они жили, - эти организмы гибли или их сжирали конкуренты. Этим Духам, для успешного существования тел их организмов, надо были, во-первых, дополнительные органы чувств, скажем, зрение, и файлы памяти, связанные с информацией от новых чувств и для анализа возникающих ситуаций. И в ходе эволюции Духи начали создавать эти органы чувств, но ввиду специфики получаемой от этих органов информации, Духи создали ещё один компьютер, отдельно от себя, я называю этот биологический компьютер Душой. Первоначально Душа была безусловно подчинена Духу и выполняла для него информационные функции – наблюдала за опасностью и предупреждала, когда на эту опасность надо реагировать, запоминала пути к местам кормления, делала для Духа оценки выбора решений и тому подобную умственную работу.

Как я считаю, Дух связан с телом посредством спинного мозга, а для Души он создал специальное место базирования и связи с ним – головной мозг. И то, что Душа связана только с Духом, а не с телом, тоже предопределяет, что Душа вместе с телом не умирает.

Что значит, что Душа подчинена Духу? Логика подсказывает, что Дух для решения своих зада – отдания команд телу – должен иметь и собственные энергетические возможности, хотя бы для того, чтобы посылать эти команды. Эти возможности, скорее всего не имеют вид батарей, скорее всего это аналоги конденсаторов. Почему я так думаю? Саму энергию Дух черпает у тела, а в теле энергия получается от пищи, и собственно Духу, как компьютеру, энергия, как таковая и не нужна. Но у Духа возникает потребность отдать телу команду мгновенно, скажем, в случае опасности, и потребность для мгновенности послать эту команду очень мощным посылом. Если бы речь шла об электрической энергии, то можно было бы сказать, что Духу нужно послать телу команду с высоким напряжением – высоковольтную. А для этого нужна не батарея, а конденсатор.

Но ведь такие же потребности и у Души – ей тоже нужен подобный орган для отдачи быстрого сигнала самому Духу (а, может, и телу). И у Души тоже наверняка есть конденсатор силы того поля, при помощи которого они с Духом созданы и живут.

И мы наличие и силу этого конденсатора в своей Душе чувствуем – это сила нашей воли.

У Духа есть очень жёсткие программы, обеспечивающие жизнь тела – инстинкты, - вот собственно на их охране и стоит конденсатор силы Духа, соответственно, и вся жизнь живого существа должна быть подчинена этим программам. Отсюда, требованиям инстинктов обязана подчиняться и Душа, то есть сила её конденсатора, который можно назвать силой воли, обязана быть меньше, чем у её Духа – у силы инстинктов.

Это вот такое устройство животных с головным мозгом. В ходе эволюции некоторые животные особенно продвинулись в совершенствовании Души, скажем, обезьяны, некоторые птицы и китообразные. Но они тоже были подвергнуты опасностям и среди них продолжался естественный отбор – законы природы отбирали тех, кто наиболее соответствует природе – результатам действия этих законов.

Придётся напомнить две вещи. Природа – это всё вокруг нас и в нас, но это «всё» находится в состоянии движения под воздействием законов природы, поэтому природа – это результат действия её законов в каждый момент времени. Это трудно понять, особенно, когда я пишу «природа хочет», «природа стремится». Как может хотеть и стремиться то, что изначально не имеет, скажем, грубо, мозгов? Но смотрите, вот в дупель пьяный мужик с отключёнными мозгами движется, и раз он движется, то ведь куда-то же и придёт! И мы можем сказать, что этот мужик чего-то хочет – толи в лужу упасть, толи получить на задницу приключения. Можем сказать это по факту самого движения мужика, а не по тому, понимает ли он это сам.

Так, простите за эту аналогию, пока что движется и природа. Есть у неё в настоящее время ум, или его нет, не имеет значения. Раз природа в движении, то в каждый момент времени она к чему-то приходит, причём, сообразно требованиям движущих её законов. И то, к чему она приходит, можно считать её целью.

А теперь напоминаю, что я научный руководитель интернет-института «Бессмертие жизни» (https://ibzh.ru/) и в моих обязанностях совершенствовать гипотезу бессмертия жизни живых существ, имеющих головной мозг. И напомню, что жизнь, после смерти тела не для всех людей одинакова: люди, развившие свою Душу до состояния, при котором они (их Душа) сдадут экзамен на пригодность к дальнейшей активной жизни, продолжают жить активно и в новом своём состоянии – вне тела. А вот люди, кто при жизни в теле не сумел развить Душу и сдать экзамен, после смерти тела остаются в состоянии, в котором пребывают и все животные – сенсорной депривации. Но для животных это рай, а вот для человека – это ад.

Но что это за экзамен? Об этом в окончании.

(окончание следует)