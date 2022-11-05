Как армия стала ополчением

Количество мобилизованных россиян достигло 318 тысяч, это число растет за счет добровольцев, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, 49 тысяч человек уже выполняют боевые задачи в российских войсках.

То есть формально задачи частичной мобилизации даже перевыполнены. Можно быть спокойными?

Но мы понимаем, что даже прибавка этих трехсот тысяч штыков сохраняет более, чем двукратное численное преимущество ВСУ. Для стабилизации фронта, что мы сейчас и наблюдаем, видимо, достаточно. Но не собираемся же мы делать эту войну столетней?

Ясно, что у ВСУ тоже не достаточно сил и средств, чтобы перейти в наступление. Более того, мобилизационные резервы уже исчерпаны, больше брать пополнение неоткуда. Разве что ждать вступления в конфликт других стран.

Но вернемся к нашей мобилизации, хоть и частичной, но нанесшей ущерб репутации государства вполне полноценный.

Чтобы закончить дело, российской армии неолбходимо провести мощное наступление большими массами войск, видимо, замой - возможность наступать в зимний период несомненное преимущество российской армии. Но где-то для этого нужно найти еще миллион свежих, обученных и боеготовых солдат.

И вот тут начинаются чудеса.

Официально у российской армии, помимо 900 тысяч действующего состава, где-то есть 2 миллиона резервистов первой очереди, то есть подготовленных, недавно отслуживших солдат. Казалось бы, набрать из них половину - плевое дело для ГОМУ Генштаба... Но мы видим, что и 300 тысяч наскребалось с большим скрипом

Минобороны 25 лет убеждало нас, а заодно и само себя, что в перспективе армия должна быть профессиональной, а "призывное рабство" еслим не канет в Лету, то станет чем-то вроде ополчения, нициональной гвардии и т.п.

Как выяснилось на деле, из 900 тысяч профессионалов, состоящих на службе Минобороны, смогли наскрести около 150 тысяч профессионалов для военной операции на Украине. И догрузили их фактическим ополчением - Росгвардией, народной милицией ДНР и ЛНР, чеченскими формированиями.

Вообще Россия перешла к профессиональной армии от дворянского ополчения еще при Петре Первом. Петр не изобрел "полки иностранного строя", таковые были в русской армии со времен еще последних Рюриковичей. Скопин-Шуйский водил войска, нанятые для него шведской короной - эти самые полки иностранного строя.

Петр лишь первым догадался, что такие полки можно формировать и из отечественных рекрутов. Это было гораздо дешевле, чем наемники, правда, и хлопот доставляло больше. Но на финал Петру оказалась по карману вполне себе немаленькая европейская армия, способная вести бой с самыми лучшими войсками Европы.

Дворянское и прочее ополчения, составлявшие основу армии, ушли в прошлое. Хотя и не совсем, оставшись в качестве вспомогательных войск, как дворянское ополчение в 1812-м году или казачьи формирования, просуществовавшие до самого конца империи - и даже пережившие ее.

А теперь мы возвращаемся в эпоху ополчений. Я уже называл Росгвардию, народную милицию, ЧВК "Вагнер" и чеченские формирования. Но Путин подписал и закон, приравнивающий бойцов добровольческих формирований к служащим российской армии.

Да и кадрированные части как бы регулярной российской армии не схожи ли по своей структуре и своему уровню с ополчением? И мобилизованные, сведенные в свои территориальные части под контролем губернаторов - это разве не ополчение?

Конечно, в российской армии есть высокопрофессиональные, подготовленные части, но похоже их уже не большинство. И в основном не в пехоте - ВВС, РВСН, флот, там все более-менее. Но города-то брать придется не подводными лодками...

А ополчение чем уступает регулярным войскам? Ополченцы могут быть очень хорошо подготовлены, как чеченцы или донбассцы. Они могут быть даже лучше экипированы, чем регулярные части - опять пример войск Кадырова.

Проблема ополчения в отсутствии единства командования и вообще отсутствии единых стандартов.

Почему ВСУ уступают при наличии численного превосходства и хорошего европейского снабжения? Из-за того, что на Украине вообще нет армии, только "сбройные силы", то есть ополчение.

И вот сейчас, набрав по призыву даже миллион штыков, мы тоже получим миллион ополченцев. Они смогут удерживать фронт или выполнять иные посильные задачи. Но прорвать фронт противника и выйти на опертивный простор, при этом не разбежавших, как казаки Шкуро под Тулой - грабить...

Настоящую регулярную армию из мобилизованных создать, конечно, можно. Но не за месяц-два. И вот 2 миллиона резервистов - это ведь просто "липа", приписка, вранье. Да, на бумаге все отлично, как с сыном моего старинного товарища, отслужившего три года назад в Семеновском полку, одном из тех, петровских, потешных. По бумагам - Рембо, не меньше. А в реальности три выстрела из автомата и 250 метров проехал на танке. Ну еще может сортир почистить зубной щеткой, если это понадобится в наступлении...

А.Б.