Единороссы воюют не столько с Киевом, сколько с НАТО. А такая война требует, разумеется, мобилизационную экономику, социальное единство, современные вооруженные силы. Оные имеются у Кремля?!... Не имеются! Поэтому революция неизбежна. Только она доведет борьбу до победы.

В частности, единороссы продержатся закручиванием гаек государственного капитализма еще несколько месяцев, и наподобие издыхающей царской империи; но затем все посыплется. Отсюда два пути – тупой и умный. Тупой путь – продолжение государственного капитализма, и ничего больше. И умный путь – пора создавать социалистическую платформу, и способную вывести страну из кризиса. Или туда, или сюда.

***

Сухие сводки Министерства обороны РФ показывают ситуацию в разы лучше Киселевых-Соловьевых. К примеру:

• Группировка НАТО у границ России выросла с февраля в 2,5 раза, превысив 30 тыс. человек, и может ещё увеличиться:

• НАТО создаёт новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии;

• Киев пытается создать «грязную бомбу», и разместить западное ядерное оружие у границ РФ;

• НАТО поставляет Киеву разведданные, наёмников, ведёт против России информационную войну и осуществляет целеуказание ударов;

Те же телеграмм-каналы показывают солдат союзных сил, говорящих как само собой разумеющееся, что радиоэфир заполонен иностранной речью; среди убитых уже половина наемников; и что удостоверяет о войне с НАТО полностью.

Но некоторые «патриотические» публицисты, признавая этот факт (никуда не деться), полагаются на какие-то чудеса, и наподобие промежуточных выборов в Штатах. Мол, республиканцы выиграют, и поддержка киевской хунты уменьшится. Ничего подобного! И Байден останется у власти, и ястребы-республиканцы добавятся. Более того, все может обернуться хуже. Демократы сфальсифицируют выборы; сторонники республиканцев, а их немало, поднимутся на дыбы; и чтобы сбить опасную волну и переключить внимание, истеблишмент даст отмашку на гигантскую военную провокацию. Ее формы могут быть самыми разнообразными от массовой атаки на Черноморский Флот до введения этих самых батальонных групп в Украину и Молдавию, да хрен редьки не слаще.

Хоть так, хоть этак, ситуация загнана в тупик. И запад с НАТО уступить не может, потому что это приведет к колоссальному репутационному ущербу, и вплоть до влияния на доллар и евро; и единороссовский Кремль уступить не может по тем же причинам. Поэтому «само собой» не рассосется; и ухудшение будет продолжаться вплоть до революции. Другой вопрос, что все можно сделать с умом; когда Путин-Шойгу-Лавров, понимая историческую ответственность, не будут гасить социалистическую оппозицию, но и с последующим договором наподобие ельцинской отставки; или без ума в духе черносотенного шовинизма до последнего. Но тогда «частичная мобилизация» даст короткий эффект, подвигающая НАТО на еще большие авантюры, и ничего другого не будет. Поэтому, еще раз, или туда, или сюда.

***

Вот теперь СПРФ – Социалистическая партия Российской Федерации – созрела и перезрела. (А затем и СПСС, и в роли Социалистической партии Советского Союза.) И по простейшей причине. Настоящие и умные патриоты пойдут в такую партию валом, и чтобы защитить страну. Да, зюгановщина подпортила авторитет левых сил; но ситуация уже такова, что на ловца и зверь бежит.

Кстати, а не задумывался ли уважаемый читатель, почему Кремль держится за формулировку «СВО» столь трепетно и нежно?!... А потому, что пока «СВО», а не война во всей своей красе, то не надо включать документы ОДКБ с обязательной поддержкой Беларусь-Казахстан-Таджикистан и далее. Вот конфуз бы вышел, ха-ха-ха, когда Астана (и даже Минск) послали бы Москву лесом в случае объявления войны. Типа, тебе надо, ты и воюй; а на договоры ОДКБ начхать, и своя рубашка ближе к телу. И чтобы не вляпаться в это прилюдно, Кремль и вынужден называть черное белым. Нет-нет, это не война; а прогулка в стиле «СВО». Но солдаты платят за этот бардак жизнями.

Тогда как в условиях СССР это абсолютно невозможно! От слова «совсем». Коль война - так война, и со всем вытекающим. Трудящиеся братских республик поддержали бы русских трудящихся сразу и непременно, и против коричневой чумы. Плечом к плечу с русскими солдатами воевали бы белорусы-казахи-узбеки-честные украинцы, и чтобы защитить общенародную собственность от буржуазного нашествия. И тогда натовскому фашизму пришел бы быстрый каюк. В частности, удары были бы не только и не столько по социальной инфраструктуре - сколько именно по олигархической сердцевине в виде холдингов, штаб-квартир СБУ и ВСУ, да по особнякам Ахметовых-Пинчуков.

Другими словами, черносотенные страдания а-ля хохлы-укропы-недочеловеки не принесут никакой пользы. А вот если бы «патриоты» покусились на головы киевских олигархов и крупных чиновников, и коль хвастаются «калибровками»; тогда и будет деловой разговор. А лупить по простому народу, лишая света – странно это, и весьма. По крайней мере, на килограмм шуму грамм толку, и без террора именно насчет верхушки.

К примеру, как только возможность появилась в Великой Отечественной, ГРУ с НКГБ занялись уничтожением гауляйтеров Украины и Беларуси. Кузнецов не смог добраться до Коха в Ровно, хотя узнал о курской операции; но уж Кубе в Беларуси был грохнут к чертовой матери. А сейчас летай хоть до Львова – но почему-то отъявленные нацисты разгуливают свободно. Даже Ельцин добрался до Дудаева с учетом тех технологий – а вот Путин не хочет трогать Зеленского-Авакова-Залужного-Данилова, хлопотавшего особенно усердно, похоже, насчет теракта на Крымском мосту, и так далее. Почему?..

Да и вообще, а давайте вдарим лучше по «Ощадбанку», по «Приватбанку» и тому подобное, и чтобы долги украинских трудящихся сгорели к чертовой матери. А доходы олигархов и чиновников, наоборот, улетучились. Но более того, гарантировав трудящимся полную выплату пенсий и окладов при смене власти. Да почему только окладов; вообще, с передачей всей собственности народу, и с развитым самоуправлением трудовых коллективов. Что, челюсть отпала?!... То-то! И вот что такое советская война против фашизма.

Если подробнее, то война побеждается фронтом и тылом. Начнем с первого. Насчет фронта жестокая правда заставит считаться с собой если не сегодня, то завтра; и в виде подготовки к космическим войнам с уничтожением спутников враждебных стран. Да, автор знает прекрасно, - и уже проходил через подобное, но оказывался прав в итоге, - что истерики «либералов» начнутся о «коммунистическом милитаризме», о «чокнутых большевиках», о подписанных договорах насчет космоса и бла-бла-бла. Ну, знаете, если бы Сталин верил всем договорам с англичанами, поляками да немцами, и не готовился к войне день и ночь, то и ВОВ была бы проиграна с ужасающими последствиями. И даже Сталин переборщил все-таки с доверием к пакту Молотова-Риббентропа. Ну так, тем более, надо учиться у истории.

Так и сейчас: кто окажется умнее и жестче, тот и победит. То есть, кто начнет готовиться первым к полному вмонтированию космических программ в глобальные боевые действия СССР-Китай-НАТО, - уже не просто насчет собственной разведки, но и с уничтожением вражеских спутников, и с недопущением тех на орбиту, - тот и спасет свой народ и свою культуру. Потому что роль спутниковых систем и космических станций стала стратегической. Решающие потоки информации, - и насчет экономики, и насчет бирж и банков, и насчет поставок углеводородов и зерна, и насчет торгового флота и гражданской авиации, и насчет природных катаклизмов с гигантским ущербом для сельского хозяйства, а уж о военной информации и говорить нечего в силу полной очевидности, - эти потоки информации должны быть ПОД ПОЛНЫМ КОНТРОЛЕМ РОССИИ-СССР. Такова суровая жизнь – и кто не понимает этого, тот наивный идиот.

Да в том-то и дело, что доверие в этом вопросе к путинскому правительству почти на нуле. Сколько уже фактических клоунов поменялось на этом участке, и вот очередной Рогозин вылетел пинком под зад; и этот бардак вселяет уже большое сомнение. Доходит до стратегической угрозы. Казахстан начинает трещать под натиском запада, и антироссийское жужжание слышно все больше. Ну, а если, Астана придумает какой-нибудь предлог, и не захочет продолжать контракт с Байконуром?!.. Это кажется невозможным сейчас, - точно также, как казалась невозможной украинская история, - но «невозможное» становится очень даже кровавым возможным по нынешним временам. По крайней мере, подстраховаться не мешает явно. Ну и, откуда будем запускать большие ракеты?!.. С «Восточного»?!.. Так какого ж черта оный не войдет в полный цикл до сих пор?!.. Сколько можно дурочку валять, что-то там достраивая и перестраивая?!.. Риторический вопрос. Тогда как второй Советский Союз справится с этой задачей гораздо быстрее, и о чем еще подробнее ниже. Гораздо! Тут станешь революционером даже волей-неволей, и чтобы банально выжить.

Точно также смежные отрасли буксуют и буксуют. Тот же МС-21 не летает до сих пор. Автор помнит еще президентство Медведева, и когда выкатывали первый образец. Ну, если работать такими темпами, то проект устареет на стадии осуществления. Это абсолютно неприемлемо. Точно также насчет стратегических дронов, и для конкуренции со штатовскими. Между спутником и землей, и для полного цикла, должны висеть большие беспилотники сутками напролет, и с мощными ракетами. Если какой-нибудь Хаймарс вылез из щели – хлоп, и в расход. Тот же Данилов вылез из бункера – хлоп, и кара за Крымский мост. Этот разговор явно не закончен, но хотя бы определиться с базовыми направлениями. То есть, пока наши ВКС, - якобы военно-космические силы, - на бумаге и в зародыше. Ничего такого особенно космического с перехватом враждебных спутников еще нет – а вся та же старая и советская спутниковая разведка, да и то под угрозой. А шуму-то, шуму, как у бабы на базаре.

Современные и гибридные войны побеждаются сильным тылом особенно. Уже абсолютно очевидно, что консолидированный бюджет должен быть не трех фондовым, как фактически сейчас, а мобилизационно четырех фондовым. Автор говорил об этом, но вскользь и не комплексно. То есть, мы имеем ныне федеральный бюджет, территориальный бюджет и, можно уже сказать, два социальных фонда: ФОМС и ФПСС, и коль пенсионный объединят с социальным страхованием. Кстати, старожилы сайта знают прекрасно, что автор говорил об едином фонде социального страхования черт знает сколько лет назад. Упорно и постоянно. И только когда прижало, процесс пошел. Выходит, надо было слушать левую оппозицию сразу.

Так вот, нужен и четвертый фонд федерального страхования (ФФС), отвечающий за базовые риски, резервы, долги и структуру налогов и пошлин. Суть в следующем. Единороссовское правительство, чуть поплохеет, - а плохеет почти всегда, - сразу бздит, ой-ой, включаем негативный сценарий, и отказываемся от прогрессивного. Но, подождите, это какой-то замкнутый цикл. Ведь обстоятельства зависят от людей тоже! Так в том-то и смысл управления, чтобы упереться рогом, и выдержать прогрессивный сценарий в большинстве случаев. А если сдаваться при каждом намеке на негативный сценарий; то, блин, и бешеные оклады правительства не нужны. Тогда ставь любого балбеса, он и будет девистировать проблемные участки постоянно, и «никаких проблем». Нирвана, бл.дь, а не работа.

Если советское правительство кидалось зачастую в одну крайность, - мол, одним волюнтаристским усилием сделаем коммунизм за углом, - то нынешнее правительство кинулось в другую и худшую крайность, и когда чуть что, жопу в горсть и в кусты. В частности, кто-нибудь помнит, чтобы позитивный сценарий реализовался хоть раз при единороссах?!.. Ну хоть раз в тридцать лет?!.. Вот автор не помнит. Ну так, о чем и разговор.

Нет уж, пора с этим бардаком заканчивать. Надо переводить ФНБ в ФФС за основу, но и налог с оборота восстановить в виде платы за ресурсы, и о чем еще будет разговор, и многие акцизы туда перенаправить, и главное: чтобы был мощнейший кулак для удержания ПОЗИТИВНОГО сценария. (продолжение следует).