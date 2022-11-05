Европа прорабатывает вопрос, как ловчей обобрать Россию

Эксперты ЕС по правовым вопросам начали прорабатывать механизм передачи Киеву замороженных активов Банка России.

Разработка правового механизма для столь радикальных действий — беспрецедентный шаг для Европы.

Как сообщило Bloomberg, для восстановления Украины планируется передать часть средств из заблокированных 300 млрд долларов, но рассматриваются только варианты, которые предусматривают использование активов, замороженных именно в Европе.

По состоянию на сейчас, по данным Еврокомиссии, это 17,5 млрд евро. Больше всего активов заблокировали в Германии, Бельгии, Франции, Люксембурге, Ирландии, Италии и Австрии.

По словам источников Bloomberg, конфискация активов — спорный вопрос с юридической точки зрения, решение может приниматься долго. Также отмечается, что заморозка средств предполагает их возвращение.

Агентство отмечает, что в Штатах опасаются конфискации средств российского ЦБ, поскольку подобные действия привели бы к тому, что ЦБ других стран не будут хотеть хранить свои активы в США.

Заметим, как обобрать еще не сообразили, а последствия этого налицо - евро впервые стало дешевле доллара.

Но главное - деньги перестают быть "универсальным товаром".

Вот вы вкладываете деньги в экономику Европы, а вот по абсолютно независящим от вас причинам эти деньги у вас отбирают. Примерно как с еврейскими деньгами во время ВМВ.

Это не только вас касается - вся финансово-экономическая система, построенная в том числе и на доверии, начинает разваливаться.

А.Б.