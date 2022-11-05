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Московский листок

Европа прорабатывает вопрос, как ловчей обобрать Россию

Опубликовано 05.11.2022 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Европа прорабатывает вопрос, как ловчей обобрать Россию

Эксперты ЕС по правовым вопросам начали прорабатывать механизм передачи Киеву замороженных активов Банка России.

Разработка правового механизма для столь радикальных действий — беспрецедентный шаг для Европы.

Как сообщило Bloomberg, для восстановления Украины планируется передать часть средств из заблокированных 300 млрд долларов, но рассматриваются только варианты, которые предусматривают использование активов, замороженных именно в Европе.

По состоянию на сейчас, по данным Еврокомиссии, это 17,5 млрд евро. Больше всего активов заблокировали в Германии, Бельгии, Франции, Люксембурге, Ирландии, Италии и Австрии.

По словам источников Bloomberg, конфискация активов — спорный вопрос с юридической точки зрения, решение может приниматься долго. Также отмечается, что заморозка средств предполагает их возвращение.

Агентство отмечает, что в Штатах опасаются конфискации средств российского ЦБ, поскольку подобные действия привели бы к тому, что ЦБ других стран не будут хотеть хранить свои активы в США.

Заметим, как обобрать еще не сообразили, а последствия этого налицо - евро впервые стало дешевле доллара.

Но главное - деньги перестают быть "универсальным товаром".

Вот вы вкладываете деньги в экономику Европы, а вот по абсолютно независящим от вас причинам эти деньги у вас отбирают. Примерно как с еврейскими деньгами во время ВМВ.

Это не только вас касается - вся финансово-экономическая система, построенная в том числе и на доверии, начинает разваливаться.

 А.Б.



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