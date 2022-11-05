На Украине заканчивается халявный интернет от Маска

1,3 тыс. терминалов глобальной спутниковой системы Starlink были отключены на Украине из-за нехватки финансирования, сообщили источники CNN. Всего в стране, как сообщал ранее владелец SpaceX Илон Маск, находится около 25 тыс. терминалов.

Отключения затронуло блок терминалов, приобретенных у британской компании. По данным телеканала, SpaceX требовала за подключение каждого из 1,3 тыс. терминалов по $2,5 тыс., а общая сумма услуг к сентябрю выросла почти до $20 млн.

Минобороны Украины просило Лондон заплатить $3,25 млн за использование Starlink, однако там посчитали, что были «более приоритетные военные возможности».

Источник в Лондоне сообщил CNN, что Великобритания поддерживает терминалы, у которых есть «прямое тактическое значение для украинских военных».

Ну, наверно, украинской стороне не стоило вытирать ноги об хорошего парня.

Ну и урок, конечно. Если ты во всем, вплоть до резинки от трусов зависишь от внешних источников, вплоть до смешных 3 миллионов долларов за интернет для Минобороны, нужно вести себя соотвественно.

Ты не герой скандинавской саги, прикрывающий собой Европу. Ты боевой холоп, чья ценность для хозяина неизмеримо ниже домашней собачки.

Тебя кормят просрочкой, одевают в обноски, вооружают секонд-хендом - служи, и не гавкай.

А.Б.