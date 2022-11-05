Прибалтика хочет прикрыть для России окно в Европу

Участники Балтийской ассамблеи, в которую входят Литва, Латвия и Эстония, заявили о намерении "изолировать Россию от европейского общества".

Балтийская ассамблея — совещательный орган по сотрудничеству между парламентами Латвии, Литвы и Эстонии. Ее учредили в 1991 году.

"Балтийская ассамблея подчеркивает огромную необходимость единства балтийских государств в том, что касается поддержки Украины, изолирования Российской Федерации от европейского сообщества", — говорится в тексте резолюции, принятой по итогам 41-й сессии органа.

Кроме того парламентарии выделили "важность и необходимость военного присутствия США в регионе".

Интересно, когда Горбачев зачем-то отпускал эти три маленькие территории из состава СССР, он уже тогда знал, что из них будет формироваться "санитарный кордон" между Россией и Европой?

Кстати, памятная дата - 4 ноября 1991 года Виктор Илюхин, тогда начальник управления по надзору за исполнением законов о государственной безопасности, возбудил против президента СССР Михаила Горбачёва уголовное дело по статье 64 УК РСФСР (измена Родине) в связи с подписанием им постановлений Госсовета СССР от 6 сентября 1991 года о признании независимости Литвы, Латвии и Эстонии.

Генеральный прокурор СССР Николай Трубин закрыл дело, а через два дня Илюхин был уволен из Прокуратуры СССР.

А Илюхин перешел на работу в "Правду", где мы и познакомились...

А.Б.