Так называлась пьеса Булгакова о судьбах русской эмиграции в конце Гражданской войны.

За третий квартал 2022 года (июль—сентябрь) число выездов россиян в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию стало рекордным за последние пять лет. Это следует из данных ФСБ по выезду россиян в зарубежные страны.

За третий квартал из России выехали 9,7 млн граждан — это почти в два раза больше, чем во втором квартале (5 млн).

При этом 70% всех выездов пришлось на пять стран — это Абхазия, Турция, Казахстан, Грузия и Финляндия.

Цифры, аналогичные украинской миграции в страны ЕС. Правда, в Европу наших соотечественников пока не очень... Даже при наличии подходящих взглядов.

Заметим, по данным Лиги Наций, на август 1921 года в мире было менее полутора миллионов беженцев из России. А на 1 ноября 1921 года американский Красный крест оценивал русскую эмиграцию в 2 млн человек.

Сравним с "путинской" эмиграцией...

А.Б.