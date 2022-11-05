Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Бег

Опубликовано 05.11.2022 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Бег

Так называлась пьеса Булгакова о судьбах русской эмиграции в конце Гражданской войны.

За третий квартал 2022 года (июль—сентябрь) число выездов россиян в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию стало рекордным за последние пять лет. Это следует из данных ФСБ по выезду россиян в зарубежные страны.

За третий квартал из России выехали 9,7 млн граждан — это почти в два раза больше, чем во втором квартале (5 млн).

При этом 70% всех выездов пришлось на пять стран — это Абхазия, Турция, Казахстан, Грузия и Финляндия.

Цифры, аналогичные украинской миграции в страны ЕС. Правда, в Европу наших соотечественников пока не очень... Даже при наличии подходящих взглядов.

Заметим, по данным Лиги Наций, на август 1921 года в мире было менее полутора миллионов беженцев из России. А на 1 ноября 1921 года американский Красный крест оценивал русскую эмиграцию в 2 млн человек.

Сравним с "путинской" эмиграцией...

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какая цензура вам больше нравится?:
Результаты
Интернет-ТВ
Празднуем гибель первой республики и установление абсолютизма
Празднуем гибель первой республики и установление ...
04.11.2022
"Через месяц и не больше кончится война"
"Через месяц и не больше кончится война"
30.10.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Бег (0)
Прибалтика хочет прикрыть для России окно в Европу (0)
На Украине заканчивается халявный интернет от Маска (0)
Европа прорабатывает вопрос, как ловчей обобрать Россию (0)
Революция неизбежна (1)
Как армия стала ополчением (7)
Что есть человек? Строительство души (3)
Празднуем гибель первой республики и установление абсолютизма (1)
Обычные люди не должны мёрзнуть, а вот те, кто мешает чиновникам...
Что нам показали, там мы не обнаружили (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss