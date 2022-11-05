Как армия стала ополчением

Здравствуйте, по предложению наших зрителей снова публикую номер карты Сбера: 4276 1609 4595 4072

Если у кого не получается со Сбером, вот Тинькофф.

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa3VDVDN5ejloWldXR3NOaWRNVllYXzktdzFSd3xBQ3Jtc0trTHNfbGhwNzRKeTVsa1g2TEJiOWx1SFlDVzJJMGRDVzhSeGlXa0s4dDFZZGpiY3U4bnp4SUdRY3Y0cGx2aEVWNjhRT3VicklXcDNnbEt1NkRCZjljZUJUMUJUWWpyMV91QlRMbl9jQTJJVEZ0MDkwMA&q=https%3A%2F%2Fwww.tinkoff.ru%2Fcollectmoney%2Fcrowd%2Fbaranov.anatoliy53%2FB1MHv32513%2F%3Fshort_link%3D3ORVRHYRNZ5%26httpMethod%3DGET&v=CuBxz9XQCDw

Повторюсь: стало больше комментариев, в том числе содержательных, а вот посещаемость снизилась. По большому счету, неважно, монетизации все равно нет, но хотелось бы все же расширять аудиторию понемножку. Помогайте с репостом?

Ну и предложения тоже принимаются, конечно.

Итак, сначала без комментариев.

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А теперь подробно.

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

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