Что есть человек? Сила воли

Мы начали говорить о том, что человеку при жизни (до смерти тела) необходимо совершенствоваться так, чтобы пройти экзамен естественного отбора. Что это за экзамен?

Если бы был бог или если бы природа имела ум помимо нашего ума – ума человечества, - то тогда было бы понятно – вот экзаменатор и он определяет пригодность конкретных людей. Но природа без человечества «безмозгла», тогда кто или что экзаменует? Что у человека должно возникнуть, чтобы он сдал этот экзамен? Можно хотя бы приблизительно оценить, чего природа хочет от нас, от живых существ?

Давайте пробовать оценить. Я уже давно пишу, правда, без особых откликов, что у природы есть не учитываемый сегодняшними учёными закон – природа стремиться при имеющемся запасе энергии создать как можно более сложный объект. Дело в том, что для сложности нужна энергия, поэтому и сложность зависит от обеспечения энергией. Как, скажем, цена авомобиля, которая зависит как от его размеров, так и от сложности – от количества деталей в нём. Но тут речь о химии.

Приведу пример в надежде, что его кто-то поймёт. Как-то ещё в СССР мне пришлось решать какое-то совместное дело с главным инженером Павлодарского химзавода, изготавливавшего в то время топливо для ракет. Заговорили о продукции его завода, подробности о которой он не имел права сообщать ввиду требований секретности. Поэтому я в принципе предположил, что химия требует, чтобы для высокой калорийности ракетного топлива, в нём было много восстановленных водорода и углерода. «Не только – заметил он – эти водород и углерод ещё обязаны быть связанными в очень сложные молекулы. Чем мы и занимаемся». Почему?

При создании этого топлива на заводе, так сказать, насильно заставляют атомы соединяться в соединения, которые они сами не хотят создавать. И это насилие обеспечивают введением в реакторы огромного количества энергии, и от этого ввода энергии природа соединяет водород и углерод в молекулы, которые «в холодном виде» сами не образуются. Так вот, когда это топливо горит в двигателе ракеты, то оно выделяет не только энергию от окисления углерода и водорода, но и ту, которая пошла на создание сложных молекул которую завод затратил на создание этого топлива.

Я этого недоучёл, когда умничал на глазах специалиста, но хочу обратить ваше внимание на то, что этот пример - тоже доказательство того, что при наличии энергии природа усложняет объекты, которые без энергии усложнить невозможно. Следовательно, если энергия есть, то законы природы будут усложнять и усложнять создаваемые объекты.

Но для природы, для которой вся Земля это один объект, который требуется усложнить, усложнение не заканчивается одним каким-то объектом на поверхности Земли, скажем, одним человеком или животным. Усложнение – это и ситуация, когда этих людей или животных, или растений на Земле будет много. Понимаете? Цель природы - это не голый шарик Земли, на котором гордо восседает какой-то яйцеголовый субъект, цель природы – это максимально заросший растениями земной шар с максимально качественно и количественно возможным миром животных и людей.

Это цель природы, соответственно, это цель жизни людей, которые живут так, как требует природа, – которые ей нужны, и которых природа отберёт при естественном отборе. Законы природы отберут. Но как?

Смотрите, вот животные, и у них самый сильный инстинкт – это инстинкт самосохранения, да и остальные инстинкты не слабее, а это значит, что животные обязаны жить только ради себя. Но в отдельности они часто лёгкая добыча для тех животных, которые ими питаются. То есть такие животные сами по себе могут быть достаточно сложным творением природы, но они не усложнят природу созданием многочисленной популяции своих особей – они недостаточно удовлетворяют природу. И природа (напомню, её законы) может позволить таким животным вымереть. Поскольку у природы пока достаточно энергии и природе надо усложнение и самого индивидуума, и усложнение путём увеличения числа индивидуумов.

Давайте посмотрим на это и так. Любое живое существо (его Дух) имеет инстинкты, которые обязаны обеспечить только его личную жизнь и продолжение его рода. Эти инстинкты требуют его заботиться исключительно о себе. Но в природе масса ситуаций и опасностей, когда одинокая особь погибнет, не оставив потомства, причём, дело не в одиночестве, а в совместных усилиях, и эти усилия должны быть направлены не на спасение себя, любимого – не на то, чтобы этот организм спрятался в толпе, а на спасение общества.

При наблюдении за животными в конечном итоге приходишь к выводу, что даже среди стадных животных все особи в основном руководствуются инстинктами, посему не только не действуют совместно, но и потомство могут бросить погибать. Но в то же время, даже эти животные, пусть и не всегда, но способны подавить свои инстинкты и спасаться совместно – действовать на благо не себя, а всего общества. В Ютубе есть масса роликов, когда обычные жертвы львов – антилопы Буффало – вдруг сплачиваются, выставляют рога и бросаются на стаю львов, чтобы отбить попавшего к ним в когти сородича. Как это понять?

Это значит, что у Души некоторых из этих антилоп есть или появляется какая-то программа, какое-то свойство, которое, образно говоря, способно «задушить Дух», который у животных является, так сказать, командиром, - задушить инстинкты, и заставить тело действовать вопреки инстинктам, даже вопреки требованию инстинкта самосохранения.

Я как-то описывал свои наблюдения за курами и мое удивление тем, что петух все лучшее всегда отдает курам. Я копал огород и с час потратил, пытаясь добиться, чтобы петух съел очередного выкопанного мною червяка. Я наловчился бросать их чуть ли ему не в клюв, я дожидался, пока куры отойдут от него на приличное расстояние — ничего не получилось! Он не съел ни одного червяка, он обязательно подзывал к себе кур и отдавал червяка им. Я просто восхитился стойкостью петуха к соблазнам и преданностью его свои женам. Мало этого, когда к курам подбежала поиграться собака, которая по весу раз в пять тяжелее петуха, то тот не раздумывая бросился на бедного пса, решив, что тот замыслил против кур недоброе, и пёс сбежал повизгивая.

Но ещё раз посмотрите на кур, ну, что это за грозное животное? Летать практически не умеют, нет ни мощного клюва, ни сильных ног, живут на земле. Куры и их цыплята, - это же ну, просто лакомая добыча, начиная от сокола, кончая лисой, волком и любым хорьком. Почему куры до сих пор не вымерли? А ведь дело в петухах – они ведь нисколько не боятся отдать жизнь за свою стаю курей и цыплят, и в случае опасности бросаются на любого, кто, по их мнению, угрожает их семье. Их отвага такова, что когда-то предки современных французов назывались «галлами» – «петухами», и галльский петух до сих пор является одним из символов Франции.

И можно представить, что когда-то были петухи, у которых инстинкт самосохранения был в приоритете, и при виде опасности – ястреба или лисы – эти умные петухи просто удирали. Ну, а их курей и цыплят хищники сжирали, и эти петухи потомства не оставляли.

Но вот нашёлся петух, у которого конденсатор Души – сила воли - по своей силе превысил конденсатор Духа – силы инстинктов, и этот петух отказался служить Духу и заставил его бросить тело навстречу опасности. Сам петух мог погибнуть, но его потомство оставалось, а в этом потомстве появлялись и появлялись петухи, способные развить силу своей Души – свою силу воли - превышающую силу своего Духа. В результате, теперь не только сами куры являются сложным объектом, но и их количество соответствует требованиям природы. За счёт чего? За счёт появившейся способности некоторых животных заставить Дух – своё тело - отдать жизнь тела за общество – жить ради общества.

И поймите, дело не в лозунгах – это логика говорит, что цель природы в том, чтобы её творения жили во имя общества, поскольку только в этом случае природа может создать Землю в виде наиболее сложного объекта, соразмерно запасам энергии на Земле.

Человек, пока что, венец природы, и не потому, что его тело является каким-то очень сложным объектом, а за счёт высокой сложности его Души – это устройство у человека по своей сложности пока превосходит Души всех животных. Как я понимаю, самым сильным среди животных является и Дух человека. Почему?

Определённо сказать пока не могу, я полагаю, что сила конденсатора Духа – инстинктов человека - пропорциональна самому Духу, пропорциональна сложности Духа человека. Ведь человек является последним творением природы, у него обязан быть самый сложный Дух, а у Духа самый сильный конденсатор для приведения в действие всего Духа, ведь и просто компьютеры – чем мощнее, тем более требовательны к потреблению энергии.

Таким образом, человеку, чтобы соответствовать целям природы, надо держать инстинкты в узде, и чаще всего держать их в узде для того, чтобы служит обществу, – общим интересам. Но для этого нужно воспитать в себе волю – видимый каждому показатель конденсатора силы Души, - волю, без проблем подавляющую инстинкты.

(Когда это надо. А то дураки начнут подавлять инстинкты до состояния, когда сами сдохнут – «заставь дурака богу молиться, так он и лоб себе разобьёт»).

Но в этом и есть рубеж между человеком и животным: способен силой воли без надрыва давить инстинкты – ты человек, ты соответствуешь целям природы, тебе в рай – ты будешь умом природы. Не способен на это? Хочется в теле жить во имя себя, любимого? Извини, но ты брак природы, ты не соответствуешь её целям, тебе вместе с животными придётся быть всего лишь памятью природы.