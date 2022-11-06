Офис Зеленского призывает расширить географию конфликта

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал нанести удары по предприятиям Ирана, на которых, по его утверждению, производят беспилотные летательные аппараты, которые поставляются в Россию и применяются в ходе специальной военной операции.

"Мне кажется, что нужно было бы не просто санкции или тотальное эмбарго по Ирану. Мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов, баллистических ракет и так далее", - заявил он в эфире украинского национального телемарафона.

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Ну логично, конечно.

Но тогда и Россия может нанести несколько ударов по европейским производителям вооружений и военной техники, а также по коммуникациям, которые используются при поставках на Украину ВиВТ.

Тоже самое захочет сделать и Иран, если по его территории начнут наносить ракетно-бомбовые удары.

Эти ребята не успокоятся, пока не ввергнут всех в новую мировую войну.

А.Б.