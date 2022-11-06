Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Офис Зеленского призывает расширить географию конфликта

Опубликовано 06.11.2022 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Офис Зеленского призывает расширить географию конфликта

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал нанести удары по предприятиям Ирана, на которых, по его утверждению, производят беспилотные летательные аппараты, которые поставляются в Россию и применяются в ходе специальной военной операции.

"Мне кажется, что нужно было бы не просто санкции или тотальное эмбарго по Ирану. Мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов, баллистических ракет и так далее", - заявил он в эфире украинского национального телемарафона.

***

Ну логично, конечно.

Но тогда и Россия может нанести несколько ударов по европейским производителям вооружений и военной техники, а также по коммуникациям, которые используются при поставках на Украину ВиВТ.

Тоже самое захочет сделать и Иран, если по его территории начнут наносить ракетно-бомбовые удары.

Эти ребята не успокоятся, пока не ввергнут всех в новую мировую войну.

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Какая цензура вам больше нравится?:
Результаты
Интернет-ТВ
Как армия стала ополчением
Как армия стала ополчением
05.11.2022
"Через месяц и не больше кончится война"
"Через месяц и не больше кончится война"
30.10.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Офис Зеленского призывает расширить географию конфликта (0)
Что есть человек? Сила воли (0)
Как армия стала ополчением (0)
Клуб юных моряков потихоньку умирает, как и умирают корабли, изгнанные из Москвы (2)
Бег (3)
Прибалтика хочет прикрыть для России окно в Европу (1)
На Украине заканчивается халявный интернет от Маска (3)
Европа прорабатывает вопрос, как ловчей обобрать Россию (5)
Революция неизбежна (7)
Как армия стала ополчением (16)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss